Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Την καθιερωμένη επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο της αυξημένης εξόδου της θερινής περιόδου, πραγματοποίησε την Τρίτη (14/7) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού και από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές στα νησιά μας, 10.700.000 άνθρωποι. Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια μας για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, μια δουλειά που οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω από όλα», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. «Αυτή την περίοδο και μέχρι το peak του Δεκαπενταύγουστου, η πληρότητα θα αυξάνει συνεχώς και θα φτάσει μέχρι και το 100%. Γι’ αυτό θέλω να παρακαλέσω θερμά όλους να ακούνε και να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται» ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς των νησιών μας, είναι η δύναμή μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ, για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους, που είναι εδώ για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Εύχομαι καλά ταξίδια και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουν και καλές διακοπές στο επιβατικό κοινό».

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, διέσχισε το λιμάνι από την Πύλη Ε7 έως την Πύλη Ε1, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με επιβάτες και οδηγούς φορτηγών οχημάτων.

Τον κ. Κικίλια, συνόδευσαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α' Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Β' Υπαρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Ευστράτιος Δρακούλης, ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, Υποναύαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.