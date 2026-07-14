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Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:08 - 14 Ιουλ 2026

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Γιώργος Αλεξάκης
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Οι διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, κυρίως του ντίζελ και της αμόλυβδης βενζίνης, βρίσκονται υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς οι αγορές αποτιμούν το ενδεχόμενο περιορισμένης προσφοράς σε μια περίοδο αυξημένης θερινής ζήτησης.

Η νέα κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και διυλιστήρια της Ρωσίας, έχουν πυροδοτήσει ένα νέο ισχυρό ράλι στις διεθνείς αγορές ενέργειας, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού και τροφοδοτώντας νέα ανοδική κίνηση στις τιμές των καυσίμων και βέβαια στον πληθωρισμό.

Το Brent διαπραγματεύεται στα 85,24 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 2,33% και εκρηκτική εβδομαδιαία άνοδο 14,40%, καθώς οι αγορές προεξοφλούν αυξημένο κίνδυνο διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, αλλά και περιορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας από τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές των προϊόντων διύλισης, κυρίως του ντίζελ και της αμόλυβδης βενζίνης, βρίσκονται υπό ακόμη μεγαλύτερη πίεση, καθώς οι αγορές αποτιμούν το ενδεχόμενο περιορισμένης προσφοράς σε μια περίοδο αυξημένης θερινής ζήτησης.

Πίεση και στο φυσικό αέριο

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην αγορά φυσικού αερίου. Στον ολλανδικό κόμβο TTF, το φυσικό αέριο κινείται στα 53,13 ευρώ/MWh, με ημερήσια άνοδο 3,27% (+1,68 ευρώ) και εβδομαδιαία άνοδο 12,46%.

Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί είναι ότι από τις 17 Ιουνίου, όταν ανακοινώθηκε η αρχική συμφωνία για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στην αγορά του Άμστερνταμ δεν υποχώρησε ούτε μία ημέρα κάτω από τα 48 ευρώ/MWh. Η συμπεριφορά αυτή δύσκολα εξηγείται αποκλειστικά από τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς και αρκετοί αναλυτές αποδίδουν τη διατήρηση των υψηλών τιμών και σε ισχυρές κερδοσκοπικές κινήσεις.

Η άνοδος του φυσικού αερίου μεταφέρεται πλέον άμεσα και στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από τα περίπου 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα που κινούνταν την άνοιξη, η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται τον Ιούλιο κοντά στα 110 ευρώ/MWh, επιβαρύνοντας το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που μένει να φανεί εάν θα αποτυπωθεί στις λιανικές τιμές Αυγούστου.

Στη σημερινή αγορά η διακύμανση παραμένει ιδιαίτερα έντονη, με την ελάχιστη τιμή να διαμορφώνεται στα 12,78 ευρώ/MWh και τη μέγιστη να εκτοξεύεται στα 194,78 ευρώ/MWh.

Παρότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εξακολουθούν να καλύπτουν περίπου 55% της ηλεκτροπαραγωγής, το φυσικό αέριο εξακολουθεί να έχει καθοριστικό ρόλο, συμμετέχοντας με 30,5% στο ενεργειακό μείγμα. Ακολουθούν τα υδροηλεκτρικά με περίπου 6%, τα οποία λειτουργούν συγκρατημένα λόγω περιορισμένων αποθεμάτων νερού, ενώ ο λιγνίτης συμμετέχει με περίπου 4%.

Η ζήτηση

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση για κλιματισμό ενισχύουν τη λειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου κατά τις βραδινές ώρες, ενώ τις μεσημβρινές ώρες η μειωμένη παραγωγή από τα αιολικά πάρκα έχει περιορίσει τα φαινόμενα μηδενικών ή αρνητικών τιμών που παρατηρούνταν τους προηγούμενους μήνες.

Την κατάσταση σχολίασε το πρωί της Τρίτης (14/7) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος στο Open απέδωσε την πίεση στις τιμές στις ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ένεκα των εξελίξεων στον Κόλπο και στο Ουκρανικό, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εξηγώντας την ανάγκη παρεμβάσεων για την προστασία των καταναλωτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και στo Ertnews ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος προανήγγειλε ότι εντός της εβδομάδας θα παρουσιαστεί το χρονοδιάγραμμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για τα καύσιμα. Όπως ανέφερε, το υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει σύσκεψη για την αξιολόγηση όλων των δεδομένων και των εισηγήσεων, υπογραμμίζοντας ότι η νέα φάση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα τις χρηματιστηριακές τιμές του πετρελαίου και, κατ' επέκταση, τις τιμές με τις οποίες προμηθεύεται καύσιμα ο Έλληνας καταναλωτής.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 10:15
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