MyAADE: Ψηφιακή ρύθμιση χρεών με ένα κλικ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Από τις 9 Οκτωβρίου, οι πολίτες μπορούν πλέον να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται άμεσα τις ρυθμίσεις των χρεών τους που γίνονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020), μέσα από την πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr).
Με την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, η διαδικασία γίνεται πλήρως ψηφιακά, χωρίς επισκέψεις σε ΔΟΥ ή αναμονή σε τηλεφωνικές γραμμές.
Πώς γίνεται η πρόσβαση
Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν όλες τις ενεργές ρυθμίσεις και την πορεία τους μέσα από τη διαδρομή:
Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές → Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή.
Εκεί εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε ρύθμιση, όπως το ποσό, ο αριθμός των δόσεων και η ημερομηνία λήξης.
Πληρωμή δόσεων με σταθερή ΤΡΟ
Η αποπληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται εκτός της πλατφόρμας myAADE, μέσω της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με όλους τους διαθέσιμους τρόπους:
μέσω e-Banking, mobile ή phone Banking,
σε ΑΤΜ,
ή απευθείας στα τραπεζικά καταστήματα, επιλέγοντας την κατηγορία «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ».
Διμερείς και πολυμερείς ρυθμίσεις
Διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο:
Ενεργοποιούνται και εμφανίζονται στο myAADE μετά την πρώτη πληρωμή.
Οι οφειλέτες λαμβάνουν ειδοποίηση στην προσωπική τους θυρίδα (myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου) με όλες τις λεπτομέρειες:
Την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)
Την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης
Το ποσό της καταβολής
Πολυμερείς ρυθμίσεις:
Εμφανίζονται άμεσα και αυτόματα στο myAADE μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση, χωρίς χρονική καθυστέρηση.
Ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 9 Οκτωβρίου και παραμένουν ενεργές θα ενταχθούν σταδιακά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς προχωρούν οι αναγκαίες τεχνικές ενσωματώσεις.
Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η ΑΑΔΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών, προσφέροντας άμεση ενημέρωση, απλότητα και διαφάνεια στη διαχείριση των χρεών προς το Δημόσιο.
Η δυνατότητα παρακολούθησης και πληρωμής ρυθμίσεων μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξόφλησης.