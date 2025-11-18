MyAADE: Ψηφιακή ρύθμιση χρεών με ένα κλικ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια νέα ψηφιακή δυνατότητα που απλουστεύει τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο ενεργοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πολίτες μπορούν πλέον να βλέπουν, να παρακολουθούν και να πληρώνουν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους εύκολα, γρήγορα και ψηφιακά, χωρίς φυσική παρουσία ή καθυστέρηση.

Από τις 9 Οκτωβρίου, οι πολίτες μπορούν πλέον να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται άμεσα τις ρυθμίσεις των χρεών τους που γίνονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020), μέσα από την πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr).

Με την ενσωμάτωση των απαραίτητων δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, η διαδικασία γίνεται πλήρως ψηφιακά, χωρίς επισκέψεις σε ΔΟΥ ή αναμονή σε τηλεφωνικές γραμμές.

Πώς γίνεται η πρόσβαση

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν όλες τις ενεργές ρυθμίσεις και την πορεία τους μέσα από τη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές → Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή.

Εκεί εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε ρύθμιση, όπως το ποσό, ο αριθμός των δόσεων και η ημερομηνία λήξης.

Πληρωμή δόσεων με σταθερή ΤΡΟ

Η αποπληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται εκτός της πλατφόρμας myAADE, μέσω της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με όλους τους διαθέσιμους τρόπους:

μέσω e-Banking, mobile ή phone Banking,

σε ΑΤΜ,

ή απευθείας στα τραπεζικά καταστήματα, επιλέγοντας την κατηγορία «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ».

Διμερείς και πολυμερείς ρυθμίσεις

Διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο:

Ενεργοποιούνται και εμφανίζονται στο myAADE μετά την πρώτη πληρωμή.

Οι οφειλέτες λαμβάνουν ειδοποίηση στην προσωπική τους θυρίδα (myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου) με όλες τις λεπτομέρειες:

Την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)

Την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης

Το ποσό της καταβολής

Πολυμερείς ρυθμίσεις:

Εμφανίζονται άμεσα και αυτόματα στο myAADE μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση, χωρίς χρονική καθυστέρηση.

Ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 9 Οκτωβρίου και παραμένουν ενεργές θα ενταχθούν σταδιακά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς προχωρούν οι αναγκαίες τεχνικές ενσωματώσεις.

Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η ΑΑΔΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών, προσφέροντας άμεση ενημέρωση, απλότητα και διαφάνεια στη διαχείριση των χρεών προς το Δημόσιο.

Η δυνατότητα παρακολούθησης και πληρωμής ρυθμίσεων μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον διευκολύνει σημαντικά τους φορολογούμενους, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξόφλησης.