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Φορολογία στην Ελλάδα: 20% των εσόδων προέρχονται από τον τουρισμό - Τι σημαίνει για τον ΦΠΑ
Φορολογία
13:48 - 25 Απρ 2026

Φορολογία στην Ελλάδα: 20% των εσόδων προέρχονται από τον τουρισμό - Τι σημαίνει για τον ΦΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Τους λόγους για τους οποίους δεν είναι εφικτή μια ουσιαστική μείωση του ΦΠΑ στην Ελλάδα ανέλυσε ο Γεράσιμος Θωμάς, Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD), στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Αρχικά υπογράμμισε ότι μία κρίσιμη παράμετρος, η οποία συχνά παραλείπεται από τη δημόσια συζήτηση, είναι τη στενή διασύνδεση των φορολογικών εσόδων με τον τομέα του τουρισμού. «Στην Ελλάδα ο ΦΠΑ δεν μπορεί να μειωθεί αρκετά. Ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι από τα έσοδα του ΦΠΑ στην χώρα έρχεται από τους τουρίστες. Μειώνοντας λοιπόν τον ΦΠΑ, χάνεις εισόδημα το οποίο δεν το πληρώνουν οι Έλληνες. Αν αυτό χαθεί, θα πρέπει να το πληρώνουν οι Έλληνες. Αυτή είναι μία παράμετρος που δεν αναφέρεται συχνά στο δημόσιο διάλογο. Ειδικά στην Ελλάδα, πάνω από 20% των εσόδων είναι συνδεδεμένα με τον τουρισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υπογράμμισε, ότι «το μείγμα άμεσων και έμμεσων φόρων είναι ορθολογικό στην Ελλάδα».

Αναφερόμενος συνολικά στο φορολογικό πλαίσιο στην Ευρώπη, ο κ. Θωμάς σημείωσε ότι «η εργασία υπερφορολογείται στην ΕΕ. Περίπου το 50% των φορολογικών εσόδων του κράτους σχετίζονται με την εργασία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μειωθεί, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στην αγορά εργασίας».

Συνδέοντας τη φορολογία με το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δήλωσε ότι «θέλουμε περισσότερο κράτος, παροχή δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας», στοιχείο που, όπως εξήγησε, ερμηνεύει και το ύψος των φορολογικών εσόδων. «Το συνολικό μέγεθος της φορολογίας στην Ευρώπη είναι ανάλογο με τις υπηρεσίες που οι Ευρωπαίοι θέλουν από το κράτος», προσθέτοντας ότι «η συζήτηση για μείωση της φορολογίας έχει σταματήσει λόγω των αυξημένων δαπανών για την άμυνα. Η πίεση αύξησης των αμυντικών δαπανών μπαίνει στον σχεδιασμό του φορολογικού μείγματος».

Σχετικά με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, ο κ. Θωμάς ξεκαθάρισε ότι «η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι στο τραπέζι». Όπως εξήγησε η μείωση του ΦΠΑ που έγινε σε Ισπανία και Πολωνία δεν συνάδει με το ισχύον ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος παραπομπής των δύο χωρών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν το μέτρο παραταθεί πέραν του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των δύο μηνών. Αντίθετα, όπως είπε, «η μείωση των έμμεσων φόρων είναι συμβατή και έχει εφαρμοστεί από αρκετές χώρες για συγκεκριμένες ομάδες». Σε ό,τι αφορά τα αυξημένα φορολογικά έσοδα που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών των καυσίμων, ο Γεράσιμος Θωμάς τόνισε ότι «ο καλύτερος τρόπος αναδιανομής είναι μέσω κουπονιών, όπως γίνεται στην Ελλάδα».

Αναφορικά με το πεδίο των καπνικών προϊόντων, δήλωσε ότι «προτείνεται η θέσπιση ενός ελάχιστου συντελεστή σε ολόκληρη την ΕΕ και η σταδιακή αύξηση της φορολογίας, ώστε να προσεγγιστούν τα διεθνή πρότυπα». Όπως διευκρίνισε, το επίπεδο των συντελεστών που εξετάζεται στο πλαίσιο των σχετικών συζητήσεων στις Βρυξέλλες συνεπάγεται για την Ελλάδα «μικρές αυξήσεις για τα τσιγάρα και λίγο μεγαλύτερες για τα νέα καπνικά προϊόντα». Τόνισε επίσης ότι η άνοδος της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα «θα είναι σταδιακή» και «όχι στο ύψος που είχε προταθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Στη συζήτηση με το δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, ο Γεράσιμος Θωμάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ευρωπαϊκή τελωνειακή πολιτική, σημειώνοντας ότι «είναι κοινή μόνο κατ’ όνομα», ενώ υπογράμμισε πως έχει πλέον «γενναία απόφαση για πλήρη αλλαγή της δομής». Όπως εξήγησε, «κάθε εταιρεία που εισάγει προϊόντα θα δίνει τα τελωνειακά στοιχεία σε ένα σημείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στις εθνικές αρχές», ενώ «η επίβλεψη θα παραμείνει στις εθνικές αρχές». Τέλος ο κ. Θωμάς υπογράμμισε ότι τα τελωνεία «θα επικεντρωθούν στον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων», που εισάγονται στην ΕΕ με στόχο «την καλύτερη προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων».

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