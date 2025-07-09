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«Υποχωρεί» η πυρκαγιά στη Μασσαλία - Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν
Ειδήσεις
12:06 - 09 Ιουλ 2025

«Υποχωρεί» η πυρκαγιά στη Μασσαλία - Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Μασσαλία, η οποία, όμως, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχει αρχίσει να «υποχωρεί».

Οι αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα αυτοκίνητο που πήρε φωτιά, κοντά στην πόλη Les Pennes-Mirabeau. Οι φλόγες είχαν σαρώσει 750 εκτάρια γης, επηρεάζοντας τουλάχιστον 70 σπίτια, εκ των οποίων τα 10 είχαν καταστραφεί, αλλά δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, ανέφερε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, Λιονέλ Ματιέ. Ακόμα, δήλωσε ότι «η φωτιά υποχωρεί σαφώς, δεν προχωρά πλέον».

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Bruno Retailleau, δήλωσε ότι περίπου 800 πυροσβέστες βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος και εργάζονταν «όλη τη νύχτα» της Τρίτης (8/7) για να περιορίσουν την πυρκαγιά.

Περίπου 700 πυροσβέστες βρίσκονταν σε υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης (9/7), με ελικόπτερα να ρίχνουν νερό από αέρος για να τους βοηθήσουν. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι περίπου 15.000 κάτοικοι του 16ου διαμερίσματος της Μασσαλίας, στα βόρεια της πόλης, που επλήγη από τις φλόγες το απόγευμα της Τρίτης, επιτρέπεται πλέον να βγουν από τα σπίτια τους.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε εν μέρει στο αεροδρόμιο της περιοχής γύρω στις 10:30 μ.μ. την Τρίτη, αλλά οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να κλείσει ξανά την Τετάρτη για να επιτραπεί η περαιτέρω καταπολέμηση των πυρκαγιών από αέρος. Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας στη Μασσαλία αποκαταστάθηκε το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από διακοπή που προκλήθηκε από πυρκαγιά, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία SNCF.

Τέλος, ως μέτρο ασφαλείας, το νοσοκομείο Nord της πόλης ξεκίνησε να χρησιμοποιεί γεννήτριες «λόγω μικροδιακοπών ρεύματος».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 12:14
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