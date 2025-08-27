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Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της Motor Oil και οι εξελίξεις στη Γαλλία
Αναλύσεις
09:42 - 27 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη στήριξη στις 2063 μονάδες – Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της Motor Oil και οι εξελίξεις στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 1,87% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2076,57 μονάδες.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 457,7 εκ. ευρώ (τα 219 εκ. ευρώ στο rebalancing). Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με το ΓΔ να κινείται μόνο σε αρνητικό έδαφος, με το ΧΑ να συγχρονίζεται με την πτωτική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, εξαιτίας κυρίως της πιθανολογούμενης πολιτικής κρίσης στη Γαλλία. Με το ΓΔ να καταγράφει ενδοσυνεδριακή χαμηλή επίδοση στις 2064 μονάδες περί τις 15.30μμ για να βελτιωθεί ως τις δημοπρασίες, με το rebalancing να διπλασιάζει σχεδόν τις συναλλαγές. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,449%. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,67%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-6,32%) να υπεραποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,91%), ο ΑΔΜΗΕ (-1,30%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,62%), η ΕΕΕ (-2,78%), ο Ελλάκτωρ (-2,96%) και το Jumbo (-2,02%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Credia (+2,52%), η Optima (+1%), η Αλουμύλ (+2,52%), η Aegean (+0,27%) και η ΕΥΔΑΠ (+0,97%). Απολογιστικά, 20 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 95 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Motor Oil ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη της για το 1 ο εξάμηνο με την τηλεδιάσκεψη να ακολουθεί την Πέμπτη. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Μπαϊρού να τιθασεύσει τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν φαίνεται να μπορεί να λάβει την απαραίτητη ψήφο εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης στις 8/9. Σαν αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες υποχωρούν απειλώντας με αναρρίχηση των αποδόσεις των 10ετών τίτλων. Στις 2063 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για τι ΓΔ στο Χ.Α.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 09:49
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