ΧΑ: Ζητούμενο η υπέρβαση των 2035 μονάδων που θα σηματοδοτήσει το πέρας της διόρθωσης

Υποχώρηση κατά 0,28% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2017,44 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 161,9 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές αποπειράθηκαν να αναλάβουν την υπεροπλία και λίγο πριν τις 11πμ οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2034 μονάδων. Όμως, οι πωλητές αντεπιτέθηκαν και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε μέχρι τέλους, με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2004 μονάδες λίγο μετά τις 2μμ, αλλά με μείωση των απωλειών στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων κινούνταν πτωτικά στο 3,369% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,03%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-2,78%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,40%), η Helleniq Energy (-2,36%), το ΔΑΑ (-0,96%), ο Ελλάκτωρ (-1,04%) και η Metlen (-1,88%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΔΕΗ (+0,71%), η ΕΛΧΑ (+1,17%), η ΜΟΗ (+1,23%), το Jumbo (+3,43%), η Κύπρου (+1,08%), ο Τιτάν (+1,10%) αλλά και η Κυριακούλης (+7,55%) με την Alter Ego Media (+2,83%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Απολογιστικά, 54 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν.

Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα ανακοινώνουν σήμερα οι εταιρείες Μetlen, Σαράντης, Δ.Α.Α. και Φουρλής. Στη Γαλλία, η Εθνοσυνέλευση δεν έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού, με τον Πρόεδρο Μακρόν να καλείται να επιλέξει τον επόμενο Πρωθυπουργό και τις ευρωπαϊκές αγορές να καλούνται να διατηρήσουν την ψύχραιμη στάση τους.

Στο Χ.Α. παραμένει ζητούμενη η υπέρβαση των 2035 μονάδων για την βελτίωση της τεχνικής εικόνας που θα σηματοδοτήσει το πέρας της διόρθωσης.