Χρηματιστήριο: Αμετάβλητη η τεχνική εικόνα – Ισχυρή στήριξη στον ΓΔ οι 2025 μονάδες
10:02 - 18 Νοε 2025

Υποχώρηση κατά 0,19% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2055,51 μονάδες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 147,6 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές εξάντλησαν την προσπάθειά στα πρώτα λεπτά οπότε ο ΓΔ κατέγραψε το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2077 μονάδες. Στη συνέχεια, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία με επιλεκτικές ρευστοποιήσεις (Πειραιώς, ΑΔΜΗΕ, Metlen, ΔΑΑ) και λίγο πριν τις 4μμ οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε μέχρι και στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,300% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,03% κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+1,48 %) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-1,14%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+0,99%), o Aktor (+1,21%), ο ΟΤΕ (+1,20%), η Cenergy (+3,30%), Ο Ελλάκτωρ (+0,87%) αλλά και η ACAG (+5,29%) με την Trek Development (+55,71%) που ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στην ΕΝΑ. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-2,43%), το ΔΑΑ (-1,76%), το Jumbo (-2,29%), η Metlen (-3,59%) και η ΕΥΔΑΠ (-1,13%). Απολογιστικά, 51 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν. Η Trade Estates και η ΔΕΗ ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 9μηνου. Η καθίζηση του τζίρου δεν επέτρεψε την αναρρίχηση του Γ.Δ. σε ψηλότερα επίπεδα ώστε να κεφαλαιοποιηθεί η αναβάθμιση της Ελλάδος από τον οίκο Fitch, με την επενδυτική κοινότητα να αναμένει το ακριβές ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης του Euronext για την ΕΧΑΕ.

Προσώρας, η τεχνική εικόνα παραμένει αμετάβλητη με τις 2025 μονάδες του ΓΔ να προσφέρουν ισχυρή στήριξη.

