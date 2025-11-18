Κασσελάκης: Χρειάζονται «φρέσκα» πρόσωπα – Προσβολή στα άλογα να λέμε ότι ο Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας
Πολιτική
09:36 - 18 Νοε 2025

Κασσελάκης: Χρειάζονται «φρέσκα» πρόσωπα – Προσβολή στα άλογα να λέμε ότι ο Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας

Reporter.gr Newsroom
Στον Αλέξη Τσίπρα, τις δημοσκοπήσεις και τις ενδεχόμενες συνεργασίες ανφέρθηκε μεταξύ άλλων την Τρίτη (18/11) ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης. 

Ερωτώμενος στον ΣΚΑΪ για τον πρώην πρωθυπουργό είπε πως «τα πράγματα θα αλλάξουν με φρέσκους ανθρώπους, με φρέσκο προσωπικό, με φρέσκιες ιδέες. Ξυπνάτε κάθε μέρα και σκέφτεστε το rebranding του Αλέξη Τσίπρα; Γιατί εγώ ξέρω πως ο κόσμος ξυπνάει και σκέφτεται πως θα βγει ο μήνας».

Σε σχόλιο πως ο κ. Τσίπρας έρχεται καλπάζοντας, ο κ. Κασσελάκης σχολίασε γελώντας: «νομίζω πως προσβάλλετε τα άλογα τώρα».

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, που δείχνουν το κόμμα του να δέχεται πίεση, ανέφερε πως: «Δεν συμφωνώ πως δεχόμαστε πίεση, αντιφάσκει με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο πεδίο. Ο κόσμος βλέπει ξεκάθαρες προτάσεις από μας και είμαστε το μόνο φρέσκο κόμμα που υπάρχει», ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε πως «είναι παντελώς άχρηστες στην πράξη. Η συγκυρία στις επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετική» εξηγώντας πως «η ακρίβεια δεν είναι εισαγόμενη, είναι δομική. Τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα. Θα παίξουν ρόλο στο κράτος δικαίου. Και τρίτον, όσον αφορά στο 41%, δεν ήξερε κανένας τότε για το τεκμαρτό εισόδημα. (Η κυβέρνηση) κορόιδεψε τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επιχειρηματίας».

Για τις συμφωνίες στα ενεργειακά, είπε πως συμφωνεί αλλά να μην «γιορτάζουμε κιόλας».

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, και ερωτώμενος συγκεκριμένα για την Μαρία Καρυστιανού είπε πως «νομίζω πως κάθε κοινωνική δράση είναι και πολιτική. Προφανώς όταν έχεις κινητοποιήσει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, κάτι λέει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με την κ. Καρυστιανού πως η αλλαγή θα έρθει από νέα κινήματα, με άφθαρτους ανθρώπους. Όσον αφορά στο κομμάτι των Τεμπών και το κράτος δικαίου, έχουμε μιλήσει, έχουμε συνεργαστεί στα κατηγορητήρια.Προφανώς οι σκοποί μας για το κράτος δικαίου συμπλέουν και θα έλεγα πως οι τομές που έχουμε προτείνει στο Κίνημα Δημοκρατίας είναι τεράστιες και μάλλον θα έβρισκαν και εκείνη και πολλούς σύμφωνους», σημείωσε.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως «από τη στιγμή που δεν πρόσφερε ούτε λέξη για τα κατηγορητήρια, αλλά έπαιξε και παιχνίδια με υπογραφές τελευταία στιγμή, για να γίνει ένα σόου με το κατηγορητήριο, τελείωσε. Δεν υπάρχει βάση για να προχωρήσει (συνεργασία)».

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ ξεκαθάρισε πως «συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει», ενώ για το ΠΑΣΟΚ είπε πως «φιλοσοφικά είμαστε πάρα πολύ κοντά αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συμφωνήσει έμπρακτα με τις δικές μας πολιτικές προτάσεις. Συζητήσεις έχουμε κάνει και με τους βουλευτές και τα στελέχη».

Τέλος, τόνισε πως το Κίνημα Δημοκρατίας θα προχωρήσει αυτόνομο στις εκλογές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-debl824iway9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 09:41
