ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πειραιώς: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο αντίστροφης συγχώνευσης
Αναλύσεις
20:40 - 05 Δεκ 2025

Πειραιώς: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το σχέδιο αντίστροφης συγχώνευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025 και ώρα 17:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία μετόχων στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Grand Hayatt, και με τη συμμετοχή μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν συνολικά, είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου, μέτοχοι εκπροσωπούντες 920.027.159 μετοχές, ήτοι ποσοστό 74,44% επί συνόλου 1.235.953.028 μετοχών με δικαίωμα ψήφου στην εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ενέκρινε: α) (i) τη συγχώνευση με απορρόφηση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα»), ενεργούσας ως Απορροφώσας Εταιρείας, και της Εταιρείας, ενεργούσας ως Απορροφώμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Νόμου 2515/1997, καθώς και τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3, 7–21 και 140 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 και τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύουν (η «Αντίστροφη Συγχώνευση» ή η «Συγχώνευση»), (ii) το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, συμπεριλαμβανομένων των Ισολογισμών Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2025, με τις προταθείσες τροποποιήσεις, όπως αυτές είχαν περιληφθεί στο επεξηγηματικό σημείωμα προς τους μετόχους, (iii) τις εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών με ημερομηνία 22 Μαΐου 2025, σχετικά με τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας και της Τράπεζας κατά την 31η Μαρτίου 2025, καθώς και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης· (iv) κάθε πράξη και ενέργεια που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς και από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτό, σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων της Συγχώνευσης και τη διαδικασία της Συγχώνευσης.

(β) παρείχε ειδική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση σε στελέχη της Εταιρείας να υπογράψουν την τελική Σύμβαση Συγχώνευσης, η οποία θα συνταχθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να προβαίνουν σε κάθε σχετική, αναγκαία ή σκόπιμη ενέργεια για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και την επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει σε σχέση με την εγκεκριμένη Συγχώνευση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία από Πούτιν και Τραμπ: Το τελευταίο χαρτί της απαξιωμένης Ευρώπης
Ειδήσεις

Σκληρό πόκερ για την Ουκρανία από Πούτιν και Τραμπ: Το τελευταίο χαρτί της απαξιωμένης Ευρώπης

Στέλλιος Μπουτάρης: Σημαντική η νέα Δέσμη Μέτρων της ΕΕ για το κρασί
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Στέλλιος Μπουτάρης: Σημαντική η νέα Δέσμη Μέτρων της ΕΕ για το κρασί

Από διπλωματικές εντάσεις έως «χρυσά» εισιτήρια: Το Μουντιάλ 2026 σε αχαρτογράφητα νερά
Ειδήσεις

Από διπλωματικές εντάσεις έως «χρυσά» εισιτήρια: Το Μουντιάλ 2026 σε αχαρτογράφητα νερά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή
Ανακοινώσεις

Intracom: Διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή – Στις 26 Ιουνίου η πληρωμή

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις

ΕΛΤΟΝ: «Πράσινο φως» για διανομή μερίσματος €0,065 ανά μετοχή

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πειραιώς: Ανέβηκαν οι τιμές των αγροτικών προϊόντων το Μάιο ελέω των γεωπολιτικών εντάσεων

Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία
Πολιτική

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ