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IDEAL Holdings: «Πράσινο φως» από τη Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου €0,15 ανά μετοχή
Αναλύσεις
18:17 - 12 Ιαν 2026

IDEAL Holdings: «Πράσινο φως» από τη Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου €0,15 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου και την επιστροφή μετρητών στους μετόχους ενέκρινε ομόφωνα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της IDEAL Holdings. Η απόφαση προβλέπει επιστροφή €0,15 ανά μετοχή μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας.

Αναλυτικότερα:

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (η “Εταιρεία”), στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, την 12η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 12.12.2025 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 40.507.944 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 53.699.195 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και συνεπώς υπήρξε απαρτία 75,43%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 2.304.726 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται. Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα μόνο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €8.400.588,15 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

Επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 8.400.588,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» του Καταστατικού της Εταιρείας και η προσθήκη νέας παραγράφου (κα) στο τέλος του άρθρου, ως ακολούθως:

Άρθρο 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€86.806.077,55) και διαιρείται σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί ως ακολούθως: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Κρέοντος 25 - Αθήνα -104 42 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (κδ) Με την από 12.01.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (€ 8.400.588,15), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,70 σε €1,55 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,15 ανά μετοχή.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες έξι χιλιάδες εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€86.806.077,55) διαιρούμενο σε πενήντα έξι εκατομμύρια τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι μία (56.003.921) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,55 η κάθε μία.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,66%) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 75,43% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 40.507.944. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 40.507.944. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 40.507.944 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

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