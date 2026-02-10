Fitch: Σταθερή η πρόβλεψή της για τη Metlen - «Δεν υπάρχουν δομικά θέματα»
10:15 - 10 Φεβ 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Η Fitch προστέθηκε στους διεθνείς οίκους που διατηρούν σταθερή την αξιολόγηση για Metlen Energy & Metals (BB+/Σταθερό), παρά την προειδοποίηση κερδών που εξέδωσε η εταιρεία για το 2025, η οποία προβλέπει μείωση του EBITDA κατά 25% σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση του €1 δισ. 

Ο οίκος Fitch κρατά σταθερή την πρόβλεψή της για τη Metlen εστιάζοντας σε 7 βασικά σημεία, τονίζοντας την ανθεκτικότητα της εταιρείας αλλά και τον υψηλό δείκτη ευελιξίας, απαραίτητου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Χαρακτηριστικά η Fitch αποδίδει στην Metlen:

1. Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοοικονομική ευελιξία

Όπως αναφέρει ο μεγάλος οίκος, η Metlen έκλεισε το 2025 με πάνω από €4 δισ. ρευστότητα, στοιχείο που δείχνει ανθεκτικότητα του ισολογισμού και υψηλή ευελιξία για την κάλυψη αναγκών και κινδύνων.

2. Παράλληλα επισημαίνει ότι τα όποια προβλήματα είναι project‑specific, όχι δομικά για τη Metlen

“Χωρίς τα προβλήματα του MPP, η κερδοφορία θα ήταν κοντά στην αρχική καθοδήγηση για EBITDA €1 δισ., κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι η αδυναμία του 2025 αφορά συγκεκριμένα έργα και όχι τη συνολική δομή ή τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας” τονίζει η Fitch. Να σημειωθεί ότι η MPP (Metlen Power Projects) έχει δύο τομείς δραστηριότητας τον τομέα Power Technologies για την κατασκευή μονάδων και τον τομέα Grid and Digital για την κατασκευή όλων των απαραίτητων για τα δίκτυα.

3. Οι βασικές δραστηριότητες συνεχίζουν να αποδίδουν καλά

Συγκεκριμένα, η Fitch επισημαίνει ότι υπάρχει συνεχιζόμενη ισχυρή επίδοση των core businesses το 2025, παρά τις αναταράξεις στα έργα.

4. Επιβεβαίωση της μεσοπρόθεσμης καθοδήγησης (EBITDA €1,9–2,1 δισ.)

Η Metlen επιβεβαιώνει τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην οργανική ανάπτυξη και τις προοπτικές M&A στη Δυτική Ευρώπη.

5. Επίσης η Fitch αναφέρει ότι η Metlen έχει σαφές πλάνο βελτίωσης στην εκτέλεση έργων

Όπως αναφέρει η διοίκηση έχει θέσει σε εφαρμογή ενισχυμένους ελέγχους, καλύτερη εποπτεία και πλήρη ενσωμάτωση του MPP στον ανανεώσιμο τομέα, με στόχο την αποκατάσταση πειθαρχίας στην εκτέλεση έργων.

6. Υποστήριξη από το business model μέσω asset rotations

Παρά τις καθυστερήσεις, η Fitch θεωρεί ότι οι asset rotation συναλλαγές είναι διαχρονικά υποστηρικτικές για τη ρευστότητα και το μοντέλο λειτουργίας της Metlen.

7. Αναμενόμενη ομαλοποίηση του leverage από το 2026

Παρότι ο δείκτης μόχλευσης αυξάνεται το 2025, η Fitch εκτιμά τέλος ότι από το 2026 θα βρίσκεται μόνο λίγο πάνω από το αρνητικό sensitivity (2,0x) λόγω της ομαλοποίησης των κερδών και των ταμειακών ροών.

Ανάλογες εκθέσεις με αυτή της Fitch εξέδωσαν τις προηγούμενες ημέρες και οι Citi και Morgan Stanley.

