Eurobank Equities: Σταθερά αποτελέσματα για ΟΤΕ στο 2025 – Διατηρεί τη σύσταση «Hold»

Η χρηματιστηριακή αναλύοντας τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025 για τον ΟΤΕ, διατηρεί τη σύσταση hold και την τιμή στόχο στα 16,1 ευρώ, η οποία βρίσκεται κάτω από την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ταμπλό.
Q4 2025: Σταθερή εκτέλεση
Το προσαρμοσμένο EBITDAaL στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθε σε 351 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,3% σε ετήσια βάση και ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Η Eurobank Equities σημειώνει επιτάχυνση σε επιμέρους τομείς:
Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών +5,2% (από +2,7% στο γ’ τρίμηνο), με ώθηση από τη μετάβαση των καρτοκινητών σε συμβόλαια και τις τιμολογιακές παρεμβάσεις.
Λιανική σταθερή: +2,6% (από +1,3%), χάρη στην αυξημένη διείσδυση FTTH και τη διψήφια ανάπτυξη στη συνδρομητική τηλεόραση.
ICT: Ισχυρή ανάπτυξη, ενισχύοντας το συνολικό προφίλ εσόδων.
Αποτέλεσμα 2025 και σύγκριση με Ευρώπη
Σε επίπεδο έτους, το προσαρμοσμένο EBITDAaL διαμορφώθηκε σε 1,374 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης και τις εκτιμήσεις της αγοράς.
Ωστόσο, ο οίκος τονίζει ότι ο ρυθμός αύξησης παραμένει χαμηλότερος από αυτόν ευρωπαϊκών ομίλων όπως οι Telia, KPN και Telenor, οι οποίοι εμφανίζουν 4%-5% αύξηση EBITDA ή και υψηλότερη.
Προοπτική 2026
Το outlook για το 2026 εμφανίζεται πιο αισιόδοξο, με τη διοίκηση του ΟΤΕ να καθοδηγεί για αύξηση EBITDAaL κατά 3%, υπερβαίνοντας ελαφρά τις εκτιμήσεις της αγοράς που τοποθετούν την αύξηση κοντά στο 2%. Η ανάπτυξη στηρίζεται στην κινητή τηλεφωνία και στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταθερή πορεία της εταιρείας στο επόμενο έτος.