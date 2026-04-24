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XA: Ελάχιστη προϋπόθεση για την βελτίωση της τεχνικής εικόνας αποτελεί η υπέρβαση του ορίου των 2258 μονάδων
Αναλύσεις
09:39 - 24 Απρ 2026

XA: Ελάχιστη προϋπόθεση για την βελτίωση της τεχνικής εικόνας αποτελεί η υπέρβαση του ορίου των 2258 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,23% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2234,68 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλά στα 200,0 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές διατήρησαν την υπεροπλία και μέχρι τις 1.30 μ.μ. οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό ημέρας των 2211 μονάδων. Όμως οι αγοραστές πέτυχαν τη σταδιακή ανόρθωση του ΓΔ με τίτλους όπως η Metlen, η ΕΥΔΑΠ και η Aegean και πέτυχαν μετά τις 4.30μ.μ. να κινείται σε θετικό έδαφος, όπου και παρέμεινε ως τις δημοπρασίες, με το σκηνικό στα Στενά του Ορμούζ να μην αλλάζει και το πετρέλαιο να κινείται πάνω από τα $100/βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,756% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται πλαγιοκαθοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,13%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (-1,19%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Metlen (+2,44%, νέες αγορές Μυτιληναίου), η Aegean (+1,23%), η ΕΥΔΑΠ (+6,57%), ο Τιτάν (+1,60%) αλλά και η ACAG (+7,88%), η Credia (+3,71%), ο ΟΛΘ (+1,83%) και η Real Consulting (+3,58%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-0,65%), το ΔΑΑ (-0,58%), η ΜΟΗ (-0,39%), ο ΟΤΕ (-0,66%), η Cenergy (-2,19%) και το Jumbo (-0,84%). Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν.

Προς μεγάλη ανακούφιση των αγοραστών, ο Γ.Δ. αντέδρασε ανοδικά κατά τη διέλευσή του στις 2211-2113 μονάδες. Ωστόσο, ελάχιστη προϋπόθεση για την βελτίωση της τεχνικής εικόνας αποτελεί η υπέρβαση του ορίου των 2258 μονάδων. Αργά το βράδυ, ο οίκος S & P ανακοινώνει την ετυμηγορία του για το ελληνικό αξιόχρεο (στη βαθμίδα ΒΒΒ- τώρα με σταθερή προοπτική).

Επιχειρηματικά νέα

ΔΕΗ: έκτακτη Γ.Σ. στις 14/5 για ΑΜΚ €4 δις. Δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος. Νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2030 που φτάνει τα €24 δισ., προς EBIDTA €4,6 δις. Data centres στην Κοζάνη 300 MW, είσοδος σε νέες χώρες (Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία). Ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x. Μπαίνει με €1,2 δισ. στην ΑΜΚ το CVC, συμμετέχει το Δημόσιο.

HELLENiQ ENERGY: αναβάθμιση στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ. Δωρεά εξοπλισμού για τη διαμόρφωση 22 κοινόχρηστων χώρων.

Παπακωνσταντίνου: Νέο deal της Ideal Holding έως τον Ιούνιο.

Μανουσάκης: Στα μέσα Ιουνίου ξεκινάει η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ. Διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Β. Αιγαίου με την ηπειρωτική χώρα. Δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας, που θα τριπλασιάσει την εξαγωγική ικανότητα ενόψει— προς ΑΜΚ €1 δις.

ΕΚΤΕΡ: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €96 εκατ. (+11%). Ενοποιημένο EBITDA €17 εκατ. (+20%). Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε €11,4 εκ., + 21,1%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων διαμορφώθηκε στις 31.03.2026 στα €180 εκ. Προς απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.

Πλαστικά Κρήτης: Κ.Ε. του Ομίλου από €385,1 εκατ. σε €392,7 εκατ. (+2%). Καθαρά κέρδη από €43,6 εκ. σε €38,8 εκ. (-11%) λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, υποτίμησης δολαρίου, υποτίμηση TL. Αυξημένος όγκος πωλήσεων και εσόδων από πώληση ενέργειας. Εκταμιεύτηκε 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα έχει πλέον εισπράξει €24,6 δισ. ποσό που αντιστοιχεί σε 68,5% του συνολικού προϋπολογισμού. Εκπλήρωση 22 ορόσημων.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,1% στις τιμές υλικών νέων κατοικιών το Μάρτιο.

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