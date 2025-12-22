Οι Γερμανοί μεγάλοι χαμένοι της διαπραγμάτευσης για την Ουκρανία

Ίσως να πλησιάζει η στιγμή που θα πέσουν όλα τα προσχήματα στην Ουκρανία, έπειτα από την απόφαση να χορηγήσει η Ευρώπη το δάνειο των 90 δισ. ευρώ και την «πρόταση» του Προέδρου της Γαλλίας να συνομιλήσει η Ενωση απ’ ευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε αυτήν την εικόνα έπειτα από τη σύνοδο κορυφής της προηγούμενης εβδομάδας υπάρχουν σαφώς κερδισμένοι και χαμένοι εντός της ΕΕ. Το μεγαλύτερο πλήγμα έχουν δεχθεί προφανώς οι Γερμανοί, που βλέπουν και τις εμμονές τους κατά της ανάληψης κοινού ευρωπαϊκού χρέους να αγνοούνται και τις τρομολαγνικές τους φαντασιώσεις για τις ρωσικές επιδρομές κατά της Ευρώπης να περιφρονούνται από τη Γαλλία και τους υπολοίπους.

Μοιάζει βέβαιο ότι στην Ευρώπη θα υπάρξει μία αναδιάταξη δυνάμεων και πάντως ασφαλέστερη τακτική θα είναι να διατηρεί κανείς την επιφυλακτικότητά του και να έχει πολλές εναλλακτικές επιλογές, παρά να εγκλωβίζεται σε εμμονές…