AI στη δουλειά: Μόνο 1 στους 5 Γερμανούς εργαζόμενους τη χρησιμοποιεί συστηματικά

Μόνο ένας στους πέντε εργαζόμενους στη Γερμανία δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τακτικά την τεχνητή νοημοσύνη (AI) στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με νέα κοινή μελέτη του Ινστιτούτου ifo και άλλων ερευνητικών ινστιτούτων.

Περίπου το 64% έχει ήδη χρησιμοποιήσει AI, ωστόσο οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν μόνο περιστασιακά. «Επιπλέον, η βασική εφαρμογή AI εισήχθη από την εταιρεία μόνο για το ένα τρίτο περίπου των χρηστών· με άλλα λόγια, τα δύο τρίτα χρησιμοποιούν την AI με δική τους πρωτοβουλία», αναφέρει ο Όλιβερ Σλένκερ, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς Ludwig Erhard του ifo.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η ατομική χρήση επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό σε εύκολα προσβάσιμα εργαλεία κειμένου (π.χ. ChatGPT, μεταφραστικά εργαλεία), τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και έχουν χαμηλό κόστος εισόδου. Αυτά χρησιμοποιούνται από πάνω από το 80% των χρηστών AI. Η επίσημη, εργοδοτικά καθοδηγούμενη χρήση εργαλείων AI εστιάζει περισσότερο σε πιο σύνθετες ή ακριβότερες εφαρμογές (π.χ. διαγνωστικά εργαλεία, καθώς και επεξεργασία ομιλίας ή εικόνας). «Ωστόσο, οι εργαζόμενοι αναφέρουν επίσης ότι η υιοθέτηση της AI στον χώρο εργασίας συνοδεύεται από συχνότερη χρήση, περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης, αυξημένη επιτήρηση μέσω AI και μεγαλύτερα οφέλη στην παραγωγικότητα», σημειώνει ο Σλένκερ.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε αναλύσεις της δεύτερης έρευνας για τη διάχυση και τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας (DiWaBe 2.0) από το 2024. Το Ινστιτούτο ifo διεξήγαγε την ανάλυση σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Έρευνας (ZEW), το Ινστιτούτο Έρευνας για την Απασχόληση (IAB), το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (BIBB) και το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (BAuA). Η έρευνα περιλαμβάνει περίπου 9.800 συνεντεύξεις και είναι αντιπροσωπευτική των εργαζομένων στη Γερμανία που υπόκεινται σε υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα δείχνουν συσχετίσεις και σχέσεις, όχι αιτιώδεις επιδράσεις.