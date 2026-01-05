Ζαχαράκη: Έκτακτη χρηματοδότηση 4,4 εκατ. ευρώ σε πέντε ΑΕΙ και 450 νέες θέσεις ΔΕΠ για το 2026

Έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 4.386.935 ευρώ σε πέντε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ενέκρινε με απόφασή της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, με ξεχωριστή απόφαση, δρομολογείται η πρόσληψη και κατανομή 450 νέων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Πανεπιστήμια για το έτος 2026.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αφορά κυρίως την κάλυψη αυξημένων ενεργειακών δαπανών, τη λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε Ιδρύματος.

Το συνολικό ποσό κατανέμεται ως εξής:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 2.460.000 ευρώ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 984.000 ευρώ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 369.000 ευρώ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 328.000 ευρώ

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 245.935 ευρώ

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας προχωρά σε στοχευμένη ενίσχυση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης με την κατανομή νέων θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ της χώρας. Συνολικά προβλέπονται 450 νέες θέσεις μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού για τα Πανεπιστήμια, καθώς και δύο επιπλέον θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με στόχο την κάλυψη κρίσιμων διδακτικών και ερευνητικών αναγκών και την ουσιαστική στήριξη του ακαδημαϊκού έργου σε όλη την επικράτεια.

Η κατανομή των θέσεων ΔΕΠ ανά Ίδρυμα έχει ως εξής:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 72

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 65

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 36

Πανεπιστήμιο Πατρών: 36

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 29

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 21

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: 19

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας: 18

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: 17

Πανεπιστήμιο Κρήτης: 17

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 14

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: 13

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: 12

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 12

Πάντειο Πανεπιστήμιο: 11

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο: 9

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών: 9

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: 9

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 8

Πολυτεχνείο Κρήτης: 8

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: 6

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 3

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: 3

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 0

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: 3

Επιπλέον, προβλέπεται η κατανομή 60 θέσεων Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ για την πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στα ΑΕΙ για το 2026.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί με υπευθυνότητα τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, κατευθύνοντας τους πόρους σε τομείς με άμεσο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία των Πανεπιστημίων και στην ποιότητα της ακαδημαϊκής ζωής. Όπως σημείωσε, βασικός στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και ποιοτικών πανεπιστημιακών δομών, με υψηλού επιπέδου φοιτητική μέριμνα και σεβασμό τόσο από την Πολιτεία όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η έκτακτη επιχορήγηση ύψους 4,4 εκατ. ευρώ έρχεται να καλύψει πιεστικές ανάγκες, όπως το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η συντήρηση των υποδομών, καθώς και οι υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης. Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρόσληψη 450 νέων μελών ΔΕΠ ουσιαστική επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό των Πανεπιστημίων, που ενισχύει τη διδασκαλία και την έρευνα και ανακουφίζει την καθημερινότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Τέλος, επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις αυτές συμπληρώνουν τη σταθερή πολιτική ενίσχυσης της φοιτητικής μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης και σίτισης, καθώς και την ουσιαστική στήριξη των φοιτητών σε όλη τη χώρα. Υπενθύμισε μάλιστα ότι πρόσφατα εγκρίθηκε χρηματοδότηση 4 εκατ. ευρώ για την προμήθεια νέου εξοπλισμού σε 12 φοιτητικές εστίες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αναβάθμισης και ΣΔΙΤ για τη δημιουργία νέων, σύγχρονων εστιών στα περιφερειακά Πανεπιστήμια.