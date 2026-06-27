«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Η συμπερίληψη στο λογαριασμό ρεύματος των δημοτικών τελών και άλλων χαρατσιών (όπως το χαράτσι της ΕΡΤ) είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη. Κι ορθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να βγάλει τα δημοτικά τέλη από το λογαριασμό και να πληρώνονται χωριστά. Όμως δεν θα το κάνει τώρα. Ανακοίνωσε ότι θα το κάνει από το 2028. Ανακοινώνει δηλαδή μια σωστή απόφαση που όμως θα αργήσει - και είναι αμφίβολο τελικά και το αν θα εφαρμοστεί.

Ο λόγος είναι ότι αν εφαρμοζόταν άμεσα θα υπήρχαν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες για την είσπραξη των δημοτικών τελών και θα προκαλούσε μεγάλη αντίδραση από την τοπική αυτοδιοίκηση προεκλογικά, πράγμα που δεν θέλει καθόλου η κυβέρνηση.

Πετάει λοιπόν το μπαλάκι στο μέλλον, για να το αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση - όποια κι αν είναι αυτή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αποδίδει την ανάγκη λήψης αυτού του μέτρου, στις Βρυξέλλες. Λέει δηλαδή ότι οι Βρυξέλλες επιβάλλουν την αφαίρεση των δημοτικών τελών από το λογαριασμό - και όχι ότι είναι μια λογική απόφαση που αποκαθιστά τη δικαιοσύνη έναντι των καταναλωτών.