Το τέλος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Οι τελευταίες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ κατέστρεψαν μέσα σε λίγες ώρες την ψευδαίσθηση ότι η κρίση είχε αποκλιμακωθεί.

Ενώ είχαν προηγηθεί διαβεβαιώσεις ότι το πέρασμα είναι εκ νέου ανοικτό, δύο ινδικής σημαίας δεξαμενόπλοια δέχτηκαν πυρά, ενώ βρετανικές αρχές ασφαλείας κατέγραψαν και περιστατικό πρόσκρουσης βλήματος σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κοντά στο Ομάν.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα: τυπικά το πέρασμα παρουσιάζεται ως ανοικτό, επιχειρησιακά όμως παραμένει υπό καθεστώς στρατιωτικού ελέγχου και υψηλού κινδύνου.

Ο IMO δηλώνει ότι κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα σε διεθνές στενό και καμία επίθεση κατά αθώων ναυτικών ή εμπορικής ναυτιλίας δεν δικαιολογείται.

Όμως η ναυτιλία δεν λειτουργεί με νομικές διακηρύξεις. Λειτουργεί με εκτιμήσεις κινδύνου, ασφάλιστρα, οδηγίες ασφαλείας, αποφάσεις ναυλωτών, αντοχές πληρωμάτων και ανοχή κεφαλαίου. Και εκεί η εικόνα είναι διαφορετική καθώς μια θαλάσσια οδός μπορεί να παραμένει «ανοικτή» στα χαρτιά, αλλά να έχει ήδη πάψει να είναι αξιόπιστη στην πράξη.

Για χρόνια, η διεθνής ναυτιλία στηρίχθηκε σε μια σιωπηρή παραδοχή, ότι, παρά τις επιμέρους αναταράξεις, οι βασικές θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη θα συνέχιζαν να λειτουργούν. Το μοντέλο ήταν απλό.

Η Ασία θα συνδεόταν με την Ευρώπη μέσω Σουέζ, ο Κόλπος θα συνέχιζε να εξάγει ενέργεια μέσω Ορμούζ, ο Παναμάς θα απορροφούσε μέρος της παγκόσμιας κυκλοφορίας και οι γεωπολιτικές κρίσεις θα παρέμεναν περιφερειακές, όχι δομικές. Αυτή η παραδοχή έχει πλέον καταρρεύσει.

Η αρχή έγινε ουσιαστικά με την πανδημία. Τότε φάνηκε ότι το παγκόσμιο σύστημα logistics δεν ήταν ούτε τόσο εύκαμπτο ούτε τόσο ανθεκτικό όσο παρουσιαζόταν. Ελλείψεις πληρωμάτων, δυσλειτουργίες στις αλλαγές ναυτικών, συμφόρηση στα λιμάνια, ανισορροπία στα containers και μπλοκαρίσματα στην ενδοχώρα αποκάλυψαν ότι η υπερ-βελτιστοποιημένη εφοδιαστική αλυσίδα ήταν αποδοτική μόνο όσο τίποτα σοβαρό δεν τη χτυπούσε. Με άλλα λόγια, δεν ήταν πραγματικά ανθεκτική.

Το 2021, το "Ever Given" κόλλησε στο Σουέζ και έκλεισε τη διώρυγα για έξι ημέρες. Τυπικά επρόκειτο για ένα μεμονωμένο ναυτικό ατύχημα. Στην πράξη ήταν ένα παγκόσμιο σοκ. Έδειξε με τον πιο ωμό τρόπο ότι ένα μόνο πλοίο, σε ένα μόνο σημείο, αρκούσε για να παγώσει μια ολόκληρη αλυσίδα εφοδιασμού. Το επεισόδιο εκείνο δεν ήταν απλώς ένα ατύχημα. Ήταν μια προειδοποίηση ότι το διεθνές εμπόριο είχε γίνει υπερβολικά εξαρτημένο από λίγα choke points.

Στη συνέχεια ήρθε ο πόλεμος στη Μαύρη Θάλασσα. Από το 2022 και μετά, ο πόλεμος επέστρεψε ως κανονικός παράγοντας της ναυτιλιακής εξίσωσης.

Οι ροές σιτηρών ανασχεδιάστηκαν, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου επανήλθαν στο προσκήνιο και τα πλοία άρχισαν να ταξιδεύουν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η ναυτική μεταφορά δεν ήταν πια αυτονόητη εμπορική διαδικασία, αλλά δραστηριότητα με σαφές στρατιωτικό και πολιτικό αποτύπωμα. Ακόμη και το 2025 και το 2026, τα ασφάλιστρα και οι επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή επιβεβαίωσαν ότι η αστάθεια αυτή δεν ήταν παρένθεση.

Ύστερα προστέθηκε ο παράγοντας του κλίματος. Η ξηρασία στον Παναμά έδειξε ότι οι παγκόσμιες θαλάσσιες οδοί δεν απειλούνται μόνο από πολέμους και συγκρούσεις, αλλά και από φυσικούς περιορισμούς που πλέον αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα.

Η Αρχή του Παναμά αναγκάστηκε να μειώσει δραστικά τα slots διέλευσης, ενώ αργότερα καταγράφηκε αισθητή πτώση των διελεύσεων. Η ναυτιλία ανακάλυψε με τον δύσκολο τρόπο ότι οι κρίσιμες πύλες του εμπορίου δεν είναι μόνο γεωπολιτικά ευάλωτες. Είναι και περιβαλλοντικά εύθραυστες.

Σαν να μην έφταναν αυτά, η Ερυθρά Θάλασσα μετέτρεψε το πρόβλημα από θεωρία σε νέο επιχειρησιακό πρότυπο.

Οι επιθέσεις κατά πλοίων ανάγκασαν μεγάλους παίκτες να εγκαταλείψουν τη διαδρομή του Σουέζ και να επιστρέψουν στον περίπλου της Αφρικής.

Η UNCTAD είχε ήδη καταγράψει από το 2024 τη δραματική πτώση της διακίνησης μέσω Σουέζ και τη στροφή προς το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, ενώ και μέσα στο 2026 οι μεγάλες εταιρείες συνέχισαν να αποφεύγουν ή να αναστέλλουν διελεύσεις, συνδέοντας πλέον την Ανατολή-Δύση με μεγαλύτερους χρόνους, υψηλότερο κόστος και χαμηλότερη προβλεψιμότητα.

Τώρα το Ορμούζ επιβεβαιώνει ότι η μετάβαση έχει ολοκληρωθεί. Δεν μιλάμε πια για διαδοχικές, άσχετες κρίσεις. Μιλάμε για μια νέα ιστορική φάση, όπου η ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν αποτελεί σταθερό υπόβαθρο της παγκόσμιας οικονομίας αλλά διαρκώς αμφισβητούμενο αποτέλεσμα ισχύος.

Αυτό έχει άμεσες συνέπειες για ολόκληρη τη ναυτιλιακή αλυσίδα. Οι πλοιοκτήτες δεν μπορούν πια να σχεδιάζουν στόλο, δρομολόγια και συμβόλαια θεωρώντας ότι οι βασικές διαδρομές θα λειτουργούν κανονικά.

Οι ναυλωτές πληρώνουν για αβεβαιότητα. Οι ασφαλιστές τιμολογούν τη γεωπολιτική αστάθεια ως μόνιμο κόστος. Οι τράπεζες και οι χρηματοδότες βλέπουν αυξημένη έκθεση. Τα πληρώματα καλούνται να ταξιδεύουν σε όλο και πιο γκρίζες ζώνες. Και τα κράτη παρεμβαίνουν όλο και πιο ανοιχτά στη ροή του εμπορίου, όχι μόνο ως ρυθμιστές, αλλά ως παίκτες αντιπαράθεσης.

Γι’ αυτό ο τίτλος δεν είναι υπερβολή.

Το τέλος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας δεν σημαίνει ότι τα πλοία σταμάτησαν να ταξιδεύουν. Σημαίνει κάτι ίσως πιο σοβαρό, ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας έπαψε να είναι η δεδομένη, φθηνή, αθόρυβη και σχεδόν αόρατη προϋπόθεση του παγκόσμιου εμπορίου.

Από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα πρέπει να προστατεύεται, να ασφαλίζεται, να τιμολογείται και να επαναξιολογείται συνεχώς. Και όταν μια θεμελιώδης αρχή του θαλάσσιου εμπορίου μετατρέπεται από δεδομένο σε διαρκές ρίσκο, τότε δεν έχουμε μπροστά μας μια ακόμη συγκυριακή κρίση. Έχουμε αλλαγή εποχής.