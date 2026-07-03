Οι Δημοκράτες, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά που τους αφήνουν εκτός Βουλής, ανακοίνωσαν στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο.
Την ίδια ώρα ο Κασσελάκης ακούγεται ως πιθανός υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Μαθαίνουμε βέβαια πως ο Κασσελάκης προτιμά μια θέση στο Επικρατείας. Και αφού τελευταία ήρθε πιο κοντά με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από τον οποίο πήρε διαδικτυακή συνέντευξη, μπορούμε να πούμε ότι ο Κασσελάκης... λιγουρεύεται το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.
Αν πάντως πρέπει να ποντάρουμε κάπου, ρισκάρουμε την πρόβλεψη πως ο Ανδρουλάκης δεν θα του κάνει τη χάρη.
Ο Κασσελάκης... λιγουρεύεται το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ
Οι Δημοκράτες, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά που τους αφήνουν εκτός Βουλής, ανακοίνωσαν στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο.