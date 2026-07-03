Ένα από τα σενάρια που κυκλοφορούν στην πιάτσα ενόψει εκλογών αφορά την πιθανή συμπόρευση του Στέφανου Κασσελάκη με το ΠΑΣΟΚ.

Οι Δημοκράτες, που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφουν πολύ χαμηλά ποσοστά που τους αφήνουν εκτός Βουλής, ανακοίνωσαν στροφή προς το φιλελεύθερο κέντρο.



Την ίδια ώρα ο Κασσελάκης ακούγεται ως πιθανός υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.



Μαθαίνουμε βέβαια πως ο Κασσελάκης προτιμά μια θέση στο Επικρατείας. Και αφού τελευταία ήρθε πιο κοντά με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από τον οποίο πήρε διαδικτυακή συνέντευξη, μπορούμε να πούμε ότι ο Κασσελάκης... λιγουρεύεται το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.



Αν πάντως πρέπει να ποντάρουμε κάπου, ρισκάρουμε την πρόβλεψη πως ο Ανδρουλάκης δεν θα του κάνει τη χάρη.