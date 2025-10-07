Δήμος Αθηναίων: 11 νέες σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση κοινοχρήστου χώρου

Σε συνέχεια των ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση κοινοχρήστου χώρου, ο Δήμος Αθηναίων προχωρά την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 στη σφράγιση 11 καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί κάποιοι να τον περιορίζουν ή να τον εκμεταλλεύονται εις βάρος των πολλών. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση απέναντι στην πόλη και τους κατοίκους της. Δεν θα επιτρέψουμε μια Αθήνα με δύο μέτρα και δύο σταθμά».



Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, υπογράμμισε: «Μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η Δημοτική Αστυνομία προχώρησε σε 23 σφραγίσεις καταστημάτων που παραβίαζαν τη νομοθεσία για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου. Οι νέες σφραγίσεις που ξεκινούν την Παρασκευή επιβεβαιώνουν ότι οι έλεγχοι είναι συνεχείς και χωρίς εξαιρέσεις».



Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αφορούν:

2 καταστήματα για 10 ημέρες

1 κατάστημα για 6 ημέρες

3 καταστήματα για 5 ημέρες

2 καταστήματα για 4 ημέρες

1 κατάστημα για 3 ημέρες

2 καταστήματα για 2 ημέρες

Από τα έντεκα καταστήματα, τα δέκα βρίσκονται στην 1η Δημοτική Κοινότητα και ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.



Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 130 σφραγίσεις.