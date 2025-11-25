Δούκας: Η κυβέρνηση κάνει πόλεμο στην αυτοδιοίκηση - 16 Δεκεμβρίου κλείνουμε συμβολικά τους δήμους

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, παραχώρησε σήμερα (25/11) συνέντευξη στο EΡTnews, αναφερόμενος στα τρέχοντα ζητήματα του δήμου και ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, ερωτώμενος σχετικά με τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε μετά την εκλογή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, δήλωσε: «Δε μου δόθηκε κάποιο handbook. Ξεκίνησα από το μηδέν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι από τον Οκτώβριο που κέρδισα μέχρι να αναλάβω, 1η Ιανουαρίου 2024, η κυβέρνηση μου αφαίρεσε δημοτικούς οργανισμούς, που ήταν βασικοί και θεμελιώδεις για την προσέγγιση των αναπτυξιακών θεμάτων, όπως η Ανάπλαση. Συνολικά, αντιμετώπισα μία αρχική συνθήκη η οποία ήταν αρκετά επιθετική. Δεν το περίμενα. Περίμενα μια κανονικότητα».



Αναφερόμενος στα έργα της Βασιλίσσης Όλγας, ο Χάρης Δούκας, τόνισε: «Η καθυστέρηση από δω και πέρα νομίζω ότι οφείλεται κυρίως σε πολιτικούς και όχι τεχνικούς λόγους. Από το 2020 μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολλά χρόνια για να μένει κλειστό στην κυκλοφορία μισό χιλιόμετρο. Είναι και πολλά τα λεφτά που ξοδεύτηκαν. Νομίζω έχουν προσεγγίσει τα 6 εκατομμύρια. Κάθε φορά που ρωτάμε, μας ενημερώνουν ότι θα παραδοθεί ο δρόμος στο τέλος του μήνα. Δεν το υλοποιώ εγώ το έργο, το υλοποιεί η Ανάπλαση. Είμαι εκεί δύο φορές τον μήνα. Είναι ένα έργο που θα λύσει πραγματικά προβλήματα στο κυκλοφοριακό, διότι όπως μας είπαν οι συγκοινωνιολόγοι, σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη που έκαναν, θα υπάρξει μια μείωση κοντά στο 20% του κυκλοφοριακού φόρτου. Η Β. Όλγας δεν ήταν ποτέ πεζόδρομος. Ούτε τον είχε σχεδιάσει έτσι η κ. Μενδώνη, ούτε υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα, ούτε ΦΕΚ. Ποιος ήταν ο σχεδιασμός; Να είναι ένας πριβέ δρόμος για λίγους».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων μίλησε για τα τρία σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος: «Θέλουμε πολύ περισσότερες συγκοινωνίες. Γίνονται κάποιες προσπάθειες. Προσθέτουμε, και σε συνεργασία και με την κυβέρνηση, και νέα λεωφορεία, ηλεκτρικά ή φυσικού αερίου. Θέλουμε περισσότερα. Δεύτερον, θέλουμε περισσότερους συρμούς στο μετρό. Να λειτουργεί 24/7 και να υπάρχουν πολύ περισσότεροι συρμοί. Αργεί να υλοποιηθεί και η γραμμή 4 που θα αποσυμφορήσει την κίνηση, σε πολλά σημεία. Τρίτον, είναι η δημοτική συγκοινωνία. Κάναμε μια πολύ αναλυτική δουλειά Παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο, πολύ αναλυτικό σχέδιο με νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας και στον ΟΑΣΑ και στο Υπουργείο, ώστε μέσα στο 2027 να έχει η Αθήνα δημοτική συγκοινωνία».



Σε ό,τι αφορά τις δεντροφυτεύσεις, ο Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Δυστυχώς, η Αθήνα είναι από τις πιο ζεστές πρωτεύουσες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η μείωση της αισθητής θερμοκρασίας επιτυγχάνεται με αρκετούς τρόπους. Ο βασικός πυρήνας είναι το πράσινο, η ενίσχυση του πρασίνου, οι σκιάσεις. Φυτέψαμε 5.000 δέντρα την πρώτη χρονιά. Έχουμε φυτέψει 3.500 με 4.000 φέτος. Θα πιάσουμε πάλι τον στόχο των 5.000 δέντρων. 25.000 στην πενταετία. Θα φυτέψουμε πάνω από 1.500 δέντρα στον Βοτανικό. Θα δημιουργηθεί μια νέα πράσινη γειτονιά. Στα 215 στρέμματα, το 70% θα είναι πράσινο».



Σχετικά με τις αρμοδιότητες που η κεντρική κυβέρνηση έχει στερήσει από τον δήμο, ο Δήμαρχος Αθηναίων, επισήμανε: «Αναμένεται να ανακοινωθεί ότι θα χάσουν οι δήμοι και τις πολεοδομίες, οι οποίες θα μεταφερθούν κεντρικά στο Κτηματολόγιο. Αυτό θα είναι άλλη μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση, γιατί, τελικά, ο Δήμος δεν θα έχει εργαλεία. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση κάνει πόλεμο στην αυτοδιοίκηση και τιμωρεί τους πολίτες. Γι’ αυτό, 16 Δεκεμβρίου κλείνουμε τους δήμους συμβολικά με ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ, όχι ενός κόμματος».



Σε ερώτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Να αλλάξει η δεύτερη Κυριακή και να γίνει «δεύτερη επιλογή», είναι ένας νόμος που έχει εφαρμοστεί μόνο στα νησιά Φίτζι. Είναι δυνατόν να υπάρχει εκλογική διαδικασία στην οποία να κατεβαίνει υποψήφιος, κάποιος που θα έχει συνεννοηθεί να έχει «δεύτερη επιλογή» κάποιον άλλον υποψήφιο; Και τελικά να μετράμε τις «δεύτερες επιλογές» για να βγάλουμε Δήμαρχο, ο οποίος δεν θα έχει το 50%+1, που σημαίνει πολιτική νομιμοποίηση; Χάσαμε δομές, πόρους και αρμοδιότητες. Κινδυνεύουμε να χάσουμε και τις πολεοδομίες. Έχουμε χάσει στο ενδιάμεσο και το Γηροκομείο, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και 2-3 άλλους οργανισμούς και μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή. Φοβάμαι μήπως το 2026 μας πουν ότι θα μας διορίζουν κιόλας, όπως παλιά τους νομάρχες».



Ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στα έργα ανάπλασης του Βοτανικού, υπογραμμίζοντας: «Πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα. Θα είμαι ξανά εκεί και τις επόμενες μέρες. Το χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο γύρω στον Μάιο του 2027. Όταν ανέλαβα, θυμίζω ότι εκεί ήταν μια παράνομη χωματερή. Και όταν ξεκίνησα, υπήρχαν 150.000 τόνοι σκουπιδιών, δεν υπήρχε σκάμμα, δεν υπήρχε τίποτα. Κι εκεί, τώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχει το γήπεδο. Η κατασκευή του είναι σε εξέλιξη, γίνεται πολλή δουλειά με το πράσινο, με τους δρόμους, με τον Ερασιτέχνη. Γίνεται μια απίστευτη κοσμογονία».