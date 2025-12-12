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Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: Διεκδικούμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους και μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων
Αυτοδιοίκηση
11:13 - 12 Δεκ 2025

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: Διεκδικούμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους και μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρή παρουσία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Νίκος Χαρδαλιάς, συμμετείχε στις εργασίες της 169ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, επιβεβαιώνοντας τον ιδιαίτερα ενεργό ρόλο της Αττικής στη διαμόρφωση των σύγχρονων ευρωπαϊκών πολιτικών.

Ο κ. Χαρδαλιάς στήριξε σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την αναπτυξιακή δυναμική των Περιφερειών, όπως η προσαρμογή της στρατηγικής Global Gateway, το Σχέδιο Δράσης για μια Ήπειρο Τεχνητής Νοημοσύνης, η στρατηγική ProtectEU, καθώς και η Πράξη για τα Φάρμακα Κρίσιμης Σημασίας. Παράλληλα, υπερψήφισε το Σχέδιο Δράσης για Οικονομικά Προσιτή Ενέργεια και τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για έναν βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό, προωθώντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των Περιφερειών απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις, μέσω της υπερψήφισης της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την Ετοιμότητα.Fullscreen

Στο περιθώριο της Ολομέλειας, ο κ. Χαρδαλιάς είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει για ζητήματα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, διαπεριφερειακής συνεργασίας και ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών με Ευρωπαίους θεσμικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tutto, ο Περιφερειάρχης Γαλικίας Alfonso Rueda Valenzuela, ο Περιφερειάρχης Ανδαλουσίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Juan Manuel Moreno Bonilla, καθώς ο Έλληνας Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο Περιφερειάρχης συμμετείχε, επίσης, στην ειδική εκδήλωση για την Ελληνική Οικονομία, που διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς, αναδεικνύοντας την κρίσιμη σημασία της προσεχούς πενταετίας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προς την Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Έλληνα Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα, του Αντιπροέδρου του ΕΛΚ Sigfried Muresan, της Προέδρου του ΕΛΚ για την Επιτροπή των Περιφερειών Sari Rautio, του Προέδρου των Περιφερειών Γιώργου Χατζημάρκου και πλήθους ειδικών στον τομέα της οικονομίας, ενώ παρευρέθηκαν επίσης οι Ευρωβουλευτές Β. Μεϊμαράκης, Μ. Κεφαλογιάννης, Φ. Μπελέρης, Σ. Αρναούτογλου και Λ. Φουρλάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ. Πτωχός, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θ. Μαρκόπουλος, οι Δήμαρχοι Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου, Κυθήρων Ε. Χαρχαλάκης, Αλίμου Α. Κονδύλης, Πυλαίας – Χορτιάτη Ι. Καϊτεζίδης, καθώς και οι πρώην δήμαρχοι Κ. Μπακογιάννης, Δ. Μαραβέλιας και Α. Μαυρίδης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, στην τελευταία Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για φέτος, σε μια στιγμή κομβική: τώρα διαμορφώνονται οι όροι και οι προτεραιότητες για τους πόρους του νέου ΕΣΠΑ – για το πώς θα στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Πολιτική Συνοχής δεν είναι θεωρία. Είναι η ενωμένη Ευρώπη στην πράξη. Είναι έργα στις πόλεις μας, υποδομές που αντέχουν στον χρόνο, νέες θέσεις εργασίας, καλύτερες υπηρεσίες για κάθε συμπολίτη μας, ευκαιρίες που αλλάζουν ζωές.

Ως Α’ Αντιπρόεδρος της Πολιτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών – της μεγαλύτερης πολιτικής οικογένειας στην Ευρώπη – συμμετείχα στη διαβούλευση και θέλω να είμαι ξεκάθαρος: διεκδικούμε αδιαπραγμάτευτα περισσότερους πόρους για τις Περιφέρειες και μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη των κεντρικών αποφάσεων.

Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, εργαζόμαστε για μια Ευρώπη ισχυρή, ανθεκτική, δίκαιη και πραγματικά κοντά στους πολίτες της. Με Περιφέρειες που προχωρούν μπροστά και βέβαια με την Αττική μας πρωταγωνίστρια! Παρούσα στις εξελίξεις».

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