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Μήνυμα Ερντογάν στον Τραμπ, μέσω... Bloomberg, για τα F-35
Ειδήσεις
10:48 - 05 Ιαν 2026

Μήνυμα Ερντογάν στον Τραμπ, μέσω... Bloomberg, για τα F-35

Reporter.gr Newsroom
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Στο Bloomberg μίλησε τη Δευτέρα (5/1) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει της επικοινωνίας που έχει κανονίσει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι ζητά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτό θα συμβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων με την Ουάσινγκτον και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ΝΑΤΟ.

Η αυξανόμενη σύγκλιση στις πολιτικές προτεραιότητες μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον — που περιλαμβάνει θέματα άμυνας, ενέργειας και τον χειρισμό των περιφερειακών συγκρούσεων — αναδιαμορφώνει την προσπάθεια της Τουρκίας να ισορροπήσει μεταξύ του ΝΑΤΟ, του οποίου είναι μέλος, και της Ρωσίας, του μεγαλύτερου εμπορικού της εταίρου.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι έθεσε προσωπικά το θέμα στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντας «άδικη» την απόφαση να αποκλειστεί η Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 λόγω της αγοράς ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Με την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία, προκύπτει μια ευκαιρία να μεταφερθούν οι σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ σε πιο λογική και εποικοδομητική βάση», δήλωσε ο Ερντογάν. «Η παραλαβή από την Τουρκία των αεροσκαφών F-35, για τα οποία έχει ήδη πληρώσει, και η επανένταξή της στο πρόγραμμα είναι σημαντικά και αναγκαία» για την ενίσχυση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και την άμυνα του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο Ερντογάν.

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