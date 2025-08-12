Μουζάκης: Γενική Συνέλευση στις 4 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» κάλεσε τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, στις ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 41.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2024 και προέγκριση για το έτος 2025 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018.

6. Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017.

8. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020.

9. Τροποποίηση Καταστατικού.

10. Ανανέωση εγκρίσεως Πολιτικής Αποδοχών.

11. Διάφορα θέματα.