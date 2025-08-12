Orilina Properties: Γενική Συνέλευση στις 15 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» κάλεσε τους μετόχους της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 14:00 μ.μ.. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα για τα οποία κατόπιν συζήτησης οι μέτοχοι θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις είναι τα εξής:

1) Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (01/01/2024 - 31/12/2024), συνοδευόμενων από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων η ελεγκτική εταιρεία Deloitte έχει συντάξει το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Τα ανωτέρω συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου της, ως άνω, ελεγκτικής εταιρείας.

2) Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2024 (από 01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 2024, κατ’ άρθρο 117 Ν 4548/2018, από κάθε ευθύνη.

3) Εκλογή της εταιρείας, DELOITTE, ως εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

4) Εκλογή ως εκτιμητών της εταιρείας, για την χρήση 2025, για την εκτίμηση της αξίας των αποκτώμενων, ή μεταβιβαζόμενων ακινήτων, μετοχών κ.λ.π., όπως απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται η λειτουργία των ΑΕΑΑΠ, των εξής εταιρειών:

Τακτικοί : α) Savills-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ I.K.E., β) CW Proprius M.E.Π.Ε. (Cushman & Wakefield Alliance) και γ) Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε.

Αναπληρωματικοί: CBRE-ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

5) Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.

7) Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της.

8) Εκλογή μελών Επενδυτικής Επιτροπής

9) Διανομή του 100% του μερίσματος προς τους μετόχους για την χρήση 2024 εκ Ευρώ: € 3.082.929 χωρίς τον σχηματισμό αποθεματικού και την διανομή καθαρών κερδών, ποσού € 689.896 που προέρχεται από σωρευμένα κέρδη προηγούμενων ετών, ήτοι συνολικά διανεμόμενο ποσό εκ Ευρώ: 3.772.825.

10) Θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθυντικά και λοιπά επιλεγμένα Στελέχη.

11) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως άνω μέλη κατά την χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν.4548/2018.

12) Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).

13) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.

14) Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.

15) Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περί ανάκλησης της άδειας διαχείρισης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 63 παρ. 7 του Ν. 5193/2025.

16) Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 6Ε΄, 8, 31Α, 34 Α, 35, κατάργηση του 35 Β, και αναρίθμηση του 35Γ σε 35Β, τροποποιώντας αυτό, και αναρίθμηση του 35 Δ σε 35 Γ, τροποποιώντας αυτό και τέλος τροποποίηση του άρθρου 38 του καταστατικού της εταιρείας, προς τον σκοπό εναρμόνισης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5193/2025 και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.