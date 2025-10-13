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Alter Ego Media: Από 15/10 σε διαπραγμάτευση οι 400.000 νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Ανακοινώσεις
19:20 - 13 Οκτ 2025

Alter Ego Media: Από 15/10 σε διαπραγμάτευση οι 400.000 νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Reporter.gr Newsroom
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Εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των 400.000 Νέων Μετοχών της «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η εταιρεία «ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

(α) Στις 13.10.2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 400.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ποσού €400.000,00, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η οποία καλύφθηκε πλήρως με ιδιωτική τοποθέτηση, σύμφωνα με τις από 26.09.2025 και 07.10.2025 χρηματιστηριακές ανακοινώσεις της Εταιρείας.

(β) Στις 15.10.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Επισημαίνεται ότι, για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση, δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 περ. (α) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι όπως επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 340, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17673, τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210754 7102 και email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 20:42
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