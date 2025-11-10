ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το αίτημα της Euronext για αναθεώρηση των όρων της ΔΠ για το ΧΑ
Ανακοινώσεις
19:42 - 10 Νοε 2025

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το αίτημα της Euronext για αναθεώρηση των όρων της ΔΠ για το ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

H αναθεώρηση αφορά στη μείωση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που πρέπει να προσφερθούν ώστε να ισχύσει η εν λόγω δημόσια πρόταση, από 38.759.500 μετοχές, σε 28.925.001 μετοχές της υπό εξαγοράς εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3461/2006.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1068η/10.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία αφορά στη μείωση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που πρέπει να προσφερθούν ώστε να ισχύσει η εν λόγω δημόσια πρόταση, από 38.759.500
μετοχές, σε 28.925.001 μετοχές της υπό εξαγοράς εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με
το άρθρο 21 του ν. 3461/2006.

Υπενθυμίζεται πως η Euronext ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) ότι μειώνεται στο 50% συν μια μετοχή το ελάχιστο όριο για την επιτυχία της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η περίοδος αποδοχής, πάντως, δεν παρατείνεται.

Η ανακοίνωση της ΕΧΑΕ

Σε σχετική ανακοίνωση γνωστοποίηση της έγκρισης της αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης της Euronext προχώρησε και η ΕΧΑΕ.

Ειδικότερα:

1. Στις 7 Νοεμβρίου 2025, η Euronext ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Ν. 3461/2006, έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που ο Προτείνων είχε υποβάλει στις 30 Ιουλίου 2025 με σκοπό να αποκτήσει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη, εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η EURONEXT και τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» με την Euronext, δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

2. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν σε 50% πλέον μίας (1) Μετοχής της ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο «Μειωμένος Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»).

3. Στις 10 Noεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.

4. Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

5. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Δημόσιας Πρότασης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο που εγκρίθηκε από την ΕΚ στις 3 Οκτωβρίου 2025 και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το Νόμο παραμένουν αμετάβλητοι.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2025 - 20:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen
Σχόλια Αγοράς

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ξέσπασμα +2,1% με ρεκόρ τζίρου, λόγω ΔΕΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 00:41

Θερμό επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη - Γρήγορη Δημητριάδη στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ