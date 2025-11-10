Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το αίτημα της Euronext για αναθεώρηση των όρων της ΔΠ για το ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας «EURONEXT N.V.» προς τους μετόχους της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

H αναθεώρηση αφορά στη μείωση του ελάχιστου αριθμού μετοχών που πρέπει να προσφερθούν ώστε να ισχύσει η εν λόγω δημόσια πρόταση, από 38.759.500 μετοχές, σε 28.925.001 μετοχές της υπό εξαγοράς εταιρείας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% πλέον μίας (1) μετοχής της υπό εξαγορά εταιρείας επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3461/2006.

Υπενθυμίζεται πως η Euronext ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) ότι μειώνεται στο 50% συν μια μετοχή το ελάχιστο όριο για την επιτυχία της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η περίοδος αποδοχής, πάντως, δεν παρατείνεται.

Η ανακοίνωση της ΕΧΑΕ

Σε σχετική ανακοίνωση γνωστοποίηση της έγκρισης της αναθεώρησης της Δημόσιας Πρότασης της Euronext προχώρησε και η ΕΧΑΕ.

Ειδικότερα:

1. Στις 7 Νοεμβρίου 2025, η Euronext ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2 του Ν. 3461/2006, έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση αναθεώρησης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που ο Προτείνων είχε υποβάλει στις 30 Ιουλίου 2025 με σκοπό να αποκτήσει το σύνολο των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,42 εκάστη, εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η EURONEXT και τα «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» με την Euronext, δεν κατείχαν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

2. Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να έχουν προσφερθεί στον Προτείνοντα νομίμως και εγκύρως προκειμένου να ολοκληρωθεί η Δημόσια Πρόταση πρέπει να είναι ίσος με 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν σε 50% πλέον μίας (1) Μετοχής της ATHEX επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή (ο «Μειωμένος Ελάχιστος Αριθμός Μετοχών»).

3. Στις 10 Noεμβρίου 2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου.

4. Η αναθεώρηση της Δημόσιας Πρότασης δεν παρατείνει την περίοδο αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2025 και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα (η «Περίοδος Αποδοχής»).

5. Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Δημόσιας Πρότασης που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο που εγκρίθηκε από την ΕΚ στις 3 Οκτωβρίου 2025 και δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το Νόμο παραμένουν αμετάβλητοι.