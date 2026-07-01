Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Η Επωφελούμενη είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας.
Στο πλαίσιο της Διάσπασης, η Εταιρεία θα εισφέρει στην Επωφελούμενη τον ως άνω κλάδο, με αντάλλαγμα την έκδοση μετοχών της Επωφελούμενης υπέρ της Εταιρείας.
Παρά ταύτα, η Εταιρεία θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα αλλά σχετίζονται, με την ιδιότητά της ως εισηγμένης εταιρίας. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης των επενδυτών και επενδυτικών σχέσεων, υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. H Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης τις συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα.
Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εγκρίσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της Εταιρείας και της Επωφελούμενης, της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δημοσιεύσεων και καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και της λήψης τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με τη διαδικασία της Διάσπασης.