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Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»
Ανακοινώσεις
18:07 - 01 Ιουλ 2026

Euronext Athens: Έναρξη διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς»

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS HOLDING Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EURONEXT ATHENS», πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη»), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 1ης Ιουλίου 2026, αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» που αφορά τη λειτουργία των ρυθμιζόμενων αγορών κινητών αξιών και παραγώγων, όπως επίσης του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης καθώς και τη διαχείριση αυτών (ο «Κλάδος»), ως ασκείται επί του παρόντος από την Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή αγοράς, με την απορρόφηση αυτού από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που έχει συσταθεί ως 100% θυγατρική της Εταιρείας (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54, 57 παρ.2, 58-73, 83-87 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το Ν. 5162/2024 (Μέρος Δ’, άρθρα 47-59), (η «Διάσπαση»).

Η Επωφελούμενη είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της Διάσπασης, η Εταιρεία θα εισφέρει στην Επωφελούμενη τον ως άνω κλάδο, με αντάλλαγμα την έκδοση μετοχών της Επωφελούμενης υπέρ της Εταιρείας.

Παρά ταύτα, η Εταιρεία θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα αλλά σχετίζονται, με την ιδιότητά της ως εισηγμένης εταιρίας. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης των επενδυτών και επενδυτικών σχέσεων, υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. H Εταιρεία θα διατηρήσει επίσης τις συμμετοχές της σε άλλες εταιρείες σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εγκρίσεων των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της Εταιρείας και της Επωφελούμενης, της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δημοσιεύσεων και καταχωρίσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και της λήψης τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με τη διαδικασία της Διάσπασης.

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