Ιστορική τριπλέτα ΔΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Με το δεξί το ξεκίνημα του Β' εξαμήνου στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κερδίζει ένα +2,2% και να φτάνει έτσι την συνολική του απόδοση από την αρχη του έτους στο εντυπωσιακό +30,5%.

Οι τραπεζικές μετοχές σταθερά στην θέση του οδηγού (ΔΤΡ +55%), ενώ κινητήριος δύναμη στην εβδομάδα που πέρασε ήταν η μετοχή της ΕΕΕ με απόδοση +6,4% και συνολικά στο έτος +40,5%.

Η προηγούμενη εβδομάδα πάντως θα μείνει στην ιστορία χρηματιστηριακά για την ταυτόχρονη ύπαρξη τριών (3) Δημόσιων Προτάσεων – είτε τυπικά είτε άτυπα – εισηγμένων εταιριών για διαφορετικούς μεν λόγους αλλά με καταλύτη το moto “the bigger the better” .

Πιο αναλυτικά , είναι σε εξέλιξη (έως τις 25/7) η ΔΠ από την Metlen για την ανταλλαγή των μετοχών (1:1) για την είσοδο στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εξαιτίας του μεγέθους της αγοράς , του πλήθους των επενδυτών αλλά και του διαφορετικού τρόπου αποτιμήσεων (υψηλότεροι δείκτες ebitda x , P/E κα). Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν διαπραγμάτευση των μετοχών τους είτε στο Λονδίνο είτε στην Αθήνα με το θέμα της αμεσότητας των εντολών αλλά και του κόστους να παίζουν σημαίνοντα ρόλο στις αποφάσεις τους.

Παράλληλα σχεδόν δημοσιοποιήθηκε το υπαρκτό ενδιαφέρον του Euronext για το ΧΑ με ΔΠ στα 6,9 ευρώ/μετοχή κάτι που θα αλλάξει το status του ελληνικού χρηματιστηρίου και θα διευκολύνει – σε περίπτωση επιτυχούς κατάληξης – την μετάβαση σε ανεπτυγμένη αγορά.

Τελευταίο χρονικά αλλά με εξίσου σημαντικές προεκτάσεις είχαμε το μεγάλο deal της ΙΝΛΟΤ με την εξαγορά της Bally’s international εταιρία πολλαπλάσιας αξίας, με την συναλλαγή να περιλαμβάνει εκτός των άλλων ΔΠ στο 1,07 από τον νέο βασικό μέτοχο τον Κορεάτη Kim και σε δεύτερο χρονο ΑΜΚ 400 εκ. καθώς και μεγάλο τραπεζικό δανεισμό έως 1,6 δις ευρώ.

Η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα (7/7) μπορεί να χαρακτηριστεί και ως ‘tariff week” λόγω των επιστολών που θα στείλει η κυβέρνηση Τραμπ προς διάφορες χώρες (πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόθεση δασμών 17% σε τρόφιμα και αγροτικά προιόντα στην ΕΕ) ενημερώνοντάς τες σχετικά με βάση και το deadline της 9ης Ιουλίου, κινήσεις που ανάλογα με την εξέλιξη μπορεί να αναζωπυρώσουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη και την κατανάλωση με αρνητικές συνέπειες και στις αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον το Eurogroup της 7ης Ιουλίου αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

Εάν τελικά συμφωνηθεί η περιβόητη 60ήμερη εκεχειρία στην Γάζα θα είναι σημαντική εξέλιξη πρώτα από όλα για τους ανθρώπους της περιοχής (απαχθέντες και κατοίκους) αλλά και συνολικότερα ως ένα βήμα προς εξομάλυνση του πολέμου που έχει ξεσπάσει μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στην ευρύτερη περιοχή.

Το ΧΑ συνεχίζει το εξαιρετικό σερί των προηγούμενων 8 μηνών κατακτώντας σταδιακά νέες κορυφές πάνω από τις 1900 μονάδες σε νέα υψηλα 15ετίας και παρά τις αποκοπές μερισμάτων και τις γεωπολιτικές εντάσεις, δείχνει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης