Χρηματιστήριο: 7η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση παρά τις πιέσεις - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Με ήπια κέρδη αλλά και... σημάδια κόπωσης έκλεισε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη (12/8), το οποίο «άντεξε» παρά τις πιέσεις, σημειώνοντας το έβδομο συνεχόμενο θετικό κλείσιμό του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ήπια άνοδο 3,42 μονάδων στο +0,16%, κλείνοντας στις 2.109,66 μονάδες, με τα κέρδη να «μαζεύονται» κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το εύρος διακύμανσης διαμορφώθηκε σε 19 μονάδες, με υψηλό τις 2.121,60 και χαμηλό τις 2.102,28 μονάδες. Το επταήμερο ανοδικό σερί έχει αποφέρει συνολικά κέρδη +7,63%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στα 147,5 δισ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι εντός του Αυγούστου το ΧΑ σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις με άνοδο 5,77%. Αν η τάση αυτή συνεχιστεί, θα πρόκειται για τον δέκατο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, ενισχύοντας την ήδη εξαιρετική εικόνα της ελληνικής αγοράς. Σε ετήσια βάση τα κέρδη ανέρχονται στο +43,55%.

Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, περιορίζοντας τη δυναμική των προηγούμενων ημερών και τις υπερβάσεις επιπέδων που είχαν να καταγραφούν από τον Νοέμβριο του 2015. Εξαίρεση αποτέλεσε η Eurobank, η οποία συνέχισε ανοδικά, καταγράφοντας νέο υψηλό 10ετίας.

Αναλυτικότερα, η Eurobank σημείωσε κέρδη 0,88% στα 3,44 ευρώ, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 0,39% στα 3,566 ευρώ, η Πειραιώς κινήθηκε καθοδικά 1,63% στα 7,22 ευρώ και η Εθνική έμεινε αμετάβλητη στα 13,070 ευρώ. Συνολικά οι μεγάλες τράπεζες έκαναν συνολικό τζίρο στα 108,45 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν επίσης η άνοδος και για την CrediaBank, η οποία ξεπέρασε το 1,3 ευρώ – τιμή που είχε να δει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του περασμένου Νοεμβρίου – με την κεφαλαιοποίησή της να ξεπερνά πλέον τα 2 δισ. ευρώ.

Τέλος, σε ιστορικά υψηλά συνέχισε και η μετοχή της Metlen, κλείνοντας πάνω από τα 56 ευρώ.