Χρηματιστήριο: Κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας και τις 2033 μονάδες - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Η διελκυστίνδα μεταξύ εξαιρετικών εσωτερικών ειδήσεων (συμμετοχή Chevron στα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης, δημοσιονομικό πλεόνασμα κατά 1,7 δις σύμφωνα με την ΤτΕ και πρωτογενές 7,8 δις , θετικά εταιρικά μεγέθη εξαμήνου) και αυξανόμενων εισαγόμενων γεωπολιτικών εντάσεων (πολιτική κρίση στη Γαλλία, αναταραχή στις αγορές ομολόγων, νέα ένταση στην ΜΑ με την απόπειρα του Ισραήλ για πλήρη έλεγχο της Γάζας, επεισόδια με drones στην Πολωνία) οδήγησε σε μεγάλο βαθμό και την σημερινή κίνηση του ΓΔ με πτωτικό γύρισμα στο άνοιγμα , αποτυχημένη απόπειρα αντίδρασης το μεσημέρι έως τις 2056 μονάδες και τελικό κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας στις 2033 μονάδες -1,18%.

Ο τζίρος παρέμεινε σε χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα Αυγούστου στα 184 εκ. με σαφή υπεροχή των πτωτικών στην σχέση ανοδικών/καθοδικών τόσο στον FTSE (αναλογία 6/19) όσο και στο σύνολο της αγοράς (αναλογία 48/70).

ΛΑΜΔΑ +2,38% εν αναμονή αποτελεσμάτων εξαμήνου, ΒΙΟ +0,3%, Optima +0,2%, ΟΠΑΠ +0,6% με τις καλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση , ΠΡΟΦ +1,2%, ΛΑΒΙ +5,4% κοντά στα ετήσια υψηλά , ΦΡΛΚ +0,4% και ΟΛΘ +0,5% στην μεσαία.

Τις μεγαλύτερες απώλειες είχαν η ΕΕΕ -2,4% με πληροφορίες να κάνουν λόγο για σχετικά αδύναμα στοιχεία πωλήσεων 3ου τριμήνου σε κάποιες επιμέρους αγορές του ομίλου, Metlen -1,7% με αρκετή προσφορά στην αγορά του Λονδίνου και σε χαμηλά μήνα παρά τις θετικές εκθέσεις από MS & BofA, όλες τις συστημικές τράπεζες με απώλειες >-1,5% (ΠΕΙΡ -1,9%, ΕΤΕ -1,9%) στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, καλύτερη εικόνα στην μεσαία (FTSEM -0.21%) με ΙΝΤΚΑ -1,28%, ΚΟΥΕΣ -1%.

Σε λίγο διαφορετικό ύφος από το συνηθισμένο η έκθεση της Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα για την πιθανότητα συνέχισης της ανοδικής κίνησης (έσοδα, κόστος, ενεργητικό, χρηματοδότηση) και ουσιαστικά αμφισβητώντας το εάν παραμένουν φθηνές ή όχι με το δεδομένο ότι κινούνται κοντά (ή και πάνω) από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους (σε επίπεδο Ρ/Ε 9,1χ).

Αρκετά αιχμηρή και η επιστολή της Ryanair προς τον υπουργό Χ.Δήμα σχετικά με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, υπόθεση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ελληνικό τουριστικό προϊόν τον επόμενο χρόνο.

Στα διεθνή το eurusd βρίσκεται στα υψηλά έτους σε επίπεδα πάνω από το 1,182 ενώ οι αμερικανικοί δείκτες σε ιστορικά ρεκόρ ουσιαστικά παραβλέποντας την επιδεινούμενη δημοσιονομική κατάσταση στις ΗΠΑ και προσβλέποντας στην κίνηση της Fed.

Το κλείσιμο της αγοράς κάτω από το σημείο καμπής (2035 μονάδες) δεν προδιαθέτει θετικά για το ορατό μέλλον με τις αντίρροπες δυνάμεις να μάχονται για το πρόσημο του – έτσι και αλλιώς – δύσκολου εμπειρικά Σεπτεμβρίου (ΓΔ απόδοση μήνα +0,6%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης