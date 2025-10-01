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Χρηματιστήριο: Το stock picking καθίσταται βασική στρατηγική επένδυσης
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10:45 - 01 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Το stock picking καθίσταται βασική στρατηγική επένδυσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο 11ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας στο ΧΑ είναι γεγονός (απόδοση από 1.10.2024 +40%) με τους επενδυτές που πίστεψαν στην ελληνική αγορά να έχουν ήδη καταγράψει εντυπωσιακά κέρδη που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και σε αποδόσεις ζωής (ΔΤΡ +82% σε ένα χρόνο).

Αυτά βέβαια είναι ιστορία και τα μελλούμενα είναι πάντα πιο σημαντικά από τα πεπραγμένα και σε αυτή την βάση οι εκτιμήσεις των αναλυτών – ιδιαίτερα των ξένων – διίστανται με κάποιους οίκους να θέτουν τους προβληματισμούς τους για την συνέχιση του εξαιρετικού αυτού χρηματιστηριακού ράλι, ενώ η πλειονότητα των ξένων και σχεδόν όλοι οι εγχώριοι οίκοι επιμένουν για το θετικό μέλλον της αγοράς.

Τα στοιχεία εξαμήνου (αρχικά στις μετοχές του FTSE) δίνουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες μπορούμε να στηριχτούμε με τα συνολικά μεγέθη να δείχνουν μεν ανθεκτικότητα και στις τρεις βασικές κατηγορίες (έσοδα +4%, ebitda +1%, κέρδη -1%) αλλά μία περισσότερο προσεκτική ανάλυση θα έδειχνε ότι από τις 25 εταιρίες οι 5 παρουσίασαν μείωση εσόδων, οι 9 εταιρίες μείωση ebitda και οι 12 μείωση κερδών + 1 με ζημιές). Από τα παραπάνω συνάγεται εύκολα το συμπέρασμα ότι το stock picking καθίσταται βασική στρατηγική επένδυσης ειδικά σε ένα περιβάλλον με σημαντικές υπεραξίες.

Η τεχνική εικόνα από τις αρχές Αυγούστου και μετά έχει σχετικά επιδεινωθεί σε ένα πλάγιο κανάλι από το οποίο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες – ειδικά των τραπεζικών μετοχών με τα βαριά buyback που έχουν ενεργοποιήσει – δεν μπορεί να ξεφύγει με αποτέλεσμα η αγορά να κινείται μεταξύ 2000-2070 μονάδων. Η διάρκεια της συσσώρευσης δείχνει ότι όπου και αν διασπαστεί (είτε πτωτικά το 2000 είτε ανοδικά το 2070) θα δώσει μια μεγάλη κίνηση πιθανότατα 70-80 μονάδων.

Στα υπόλοιπα νέα που μπορεί να δώσουν τον – αρνητικό ή θετικό - τόνο είχαμε τις διαρροές για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 που μιλάει για ανάπτυξη 2,4% (πολύ πάνω δηλαδή από το 2% που προβλέπει η ΤτΕ), τις ανακοινώσεις της ΙΝΛΟΤ για την μεγάλη ΑΜΚ ύψους 400 εκ. με την μέθοδο του book building και διάρκεια από 1η έως 3 Οκτωβρίου και τέλος τις πληροφορίες από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ σχετικά με την πιθανότητα να ‘ανοίξει’ την βεντάλια των συμμετεχόντων στο εμβληματικό έργο του ΒΟΑΚ.

Στα διεθνή, οι ΗΠΑ ζουν ένα déjà vu στο θέμα του shutdown των ομοσπονδιακών υπηρεσιών με αβέβαιες συνέπειες για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή, κάτι που μπορεί σε βάθος χρόνου να επηρεάσει το σύνολο των χρηματαγορών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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