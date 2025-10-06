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Το παζλ της ελληνικής χρηματαγοράς: Ίσως πλησιάζει η αντεπίθεση της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης
Σχόλια Αγοράς
08:00 - 06 Οκτ 2025

Το παζλ της ελληνικής χρηματαγοράς: Ίσως πλησιάζει η αντεπίθεση της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης

Reporter.gr Newsroom
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Τελικά ισχύουν στο έπακρο και στο ΧΑ οι στίχοι από το γνωστό τραγούδι του Ν.Παπάζογλου ότι δηλαδή «όλα τριγύρω αλλάζουνε όλα τα ίδια μένουν , τουλάχιστον στο βαθμό ότι εδώ και 25 χρόνια η ελληνική αγορά άγεται και φέρεται με βάση τις ορέξεις του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος συμμετέχει με πάνω από το 40% στην διαμόρφωση του ΓΔ. Σε περιόδους κρίσης (PSI , ανακεφαλαιοποιήσεις,  κλπ) δημιουργεί τεράστιες ζημιές, ενώ σε άλλες όπως αυτές που βιώνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με την πλήρη ανάκαμψή τους και συνολική κερδοφορία πάνω από 4,5 δισ. προσφέρει εξωπραγματικές αποδόσεις που ξεπερνάνε και το 100% στο έτος (μόνο ο ΔΤΡ είναι στο +86,4% από 1.1.25 !).

Μια τέτοια κατάσταση παρατηρήσαμε και την εβδομάδα που πέρασε όπου ήταν ο κινητήριος μοχλός (ΔΤΡ +6%) στην ανοδική κίνηση στο ΧΑ (ΓΔ +2,2%) με τις τιμές κυρίως των συστημικών τραπεζών να πλησιάζουν υψηλά δεκαετίας. Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και αρκετές ακόμα της υψηλής κεφαλαιοποίησης (ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ, ΒΙΟ , CENER κα) που κινούνται σε υψηλά έτους τότε έχουμε μπροστά μας το φετινό εξαιρετικό παζλ της ελληνικής χρηματαγοράς.

Η εικόνα αυτή δεν είναι πάντως το ίδιο θελκτική για όλους τους επενδυτές , κάτι που είναι ξεκάθαρο από την μεγάλη απόσταση στις αποδόσεις μεταξύ δεικτών ή/και κλάδων. Πέρα του τραπεζικού που καταγράφει κέρδη ρεκόρ, εξαιρετικά είναι τα κέρδη σε ετήσια βάση και για τον ΓΔ +41,4% ενώ το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE +47.2%.

Εκεί που αρχίζουν οι διαφοροποιήσεις – αλλά και σε ένα βαθμό οι προβληματισμοί – είναι σε μετοχές χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης όπου για παράδειγμα ο FTSEM έχει μεν +22% από την αρχή του χρόνου αλλά απέχει σημαντικά τόσο από τον FTSE και τον ΓΔ πόσο μάλλον από τον ΔΤΡ.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι η πορεία των φετινών αποδόσεων δεν συνάδει με το logo "όσο μεγαλύτερη η κεφαλαιοποίηση τόσο μικρότερο το ρίσκο αλλά και τα κέρδη", με το ΧΑ να ανατρέπει την κρατούσα άποψη – τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμη βάση – ειδικά αν λάβουμε υπόψιν το ύψος των κεφαλαιοποιήσεων ανά κλάδο ή/και δείκτη, όπου η μέση κεφαλαιοποίηση (avg market cap) στον ΔΤΡ είναι 10 δις, στον FTSE 5 δις (που πέφτει στα 4 δις αν αφαιρέσουμε τις τράπεζες) και στον δείκτη FTSEM κάτω από 1 δις.

Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι η ιστορία αλλά και τα βιβλία αργά ή γρήγορα επιβεβαιώνονται, ίσως πλησιάζει η ώρα της αντεπίθεσης της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης με αφετηρία αρχικά την επισημοποίηση της ΔΠ από το Euronext για την ΕΧΑΕ (με τον αστερίσκο της ανταλλαγής μετοχών και όχι της καταβολής μετρητών) αλλά και την ολοκλήρωση της θηριώδους – για τα μεγέθη της – ΑΜΚ της ΙΝΛΟΤ ύψους 400 εκ. με την τιμή να κλείνει στα επίπεδα του 1,10.

Κάποια σημάδια ανησυχίας έχουν προκύψει σε επιμέρους μετοχές που στο πρώτο μισό της χρονιάς είχαν πρωταγωνιστήσει – μαζί με τις τράπεζες – και μιλάμε βέβαια για τις ΕΕΕ, METLEN & TITAN oι οποίες αθροίζουν και στο 20% της στάθμισης του ΓΔ.

Η ΕΕΕ βρίσκεται τεχνικά στην δυσκολότερη θέση εφόσον ακουμπάει το λεγόμενο όριο bear market στα 38,40 ευρώ - τιμή δηλαδή που απέχει 20% από τα πρόσφατα υψηλά του Μαίου – και χρειάζεται ανοδική διαφυγή πάνω από τα 40 ευρώ για να μην διακινδυνεύσει ακόμα χαμηλότερα επίπεδα (επόμενο σημείο στήριξης τα 35 ευρώ).

Η METLEN που έχει δώσει -και- φέτος σημαντικά κέρδη στους επενδυτές, μετά την εισαγωγή της στο Λονδίνο όπου υπενθυμίζουμε ότι άγγιξε τα 57 ευρώ και παρά τις συνεχιζόμενες θετικές εκθέσεις εγχώριων και ξένων οίκων με τιμές στόχους μεταξύ 61-66 ευρώ – δοκιμάζει τις στηρίξεις στα 47 ευρώ, ήτοι 10 ευρώ χαμηλότερα από τα υψηλά του Αυγούστου. Τεχνικά απαιτείται άμεση υπέρβαση των 48,80 ευρώ.

Τέλος ο ΤΙΤΑΝ δείχνει μετά την διήμερη άνοδο από τα χαμηλά των 34,20 σε καλύτερο timing (κλείσιμο 36,60) αλλά έχει πληγωθεί κυρίως από την μεγάλη υποχώρηση του δολαρίου (1,175) λόγω της μεγάλης έκθεσης εσόδων στις ΗΠΑ (>60%). Τεχνικά η μετοχή μετά και την επιστροφή κεφαλαίου των 3 ευρώ έχει πατήσει ακριβώς στο επίπεδο bear market και δείχνει να αντιδράει θετικά, απαιτεί όμως υπέρβαση των 38,4 ευρώ για οριστική αλλαγή τάσης.

Συνολικά η υπέρβαση για τον ΓΔ των 2070 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για τα υψηλά του Αυγούστου, με τα περισσότερα μακροοικονομικά στοιχεία να υποστηρίζουν τις τρέχουσες ή και υψηλότερες αποτιμήσεις, με την θετική έκπληξη του πληθωρισμού για τον Σεπτέμβριο (eurostat 1,8%) να ανεβάζει τις προσδοκίες για ανάπτυξη του ΑΕΠ πάνω από τις εκτιμήσεις της ΤτΕ (2%) και πιο κοντά στο 2,2%-2,3%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 17:09
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