Χρηματιστήριο Αθηνών: Το δέντρο και το δάσος μετά το αρνητικό 5Χ5

Η βίαιη πενθήμερη πτώση στο ΧΑ (ΓΔ -5,8% στην εβδομάδα) έφερε μια νέα πραγματικότητα στην αγορά και έντονο προβληματισμό στους συμμετέχοντες κυρίως λόγω της έλλειψης στηρίξεων αλλά και εξαιτίας του σημαντικά υψηλότερου τζίρου (μέσο όρο εβδομάδας 320 εκ.) σε καθοδικό κανάλι.

Οι αφορμές της συγκεκριμένης υποχώρησης έγκεινται σε εγχώριους και εξωγενείς παράγοντες, με τους πρώτους να παίζουν τον σπουδαιότερο ρόλο στην ταχύτητα και στο εύρος των ρευστοποιήσεων.

O ΟΠΑΠ -10,7% στην εβδομάδα και η Μetlen -10,2% στην εβδομάδα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των πωλητών για διαφορετικούς λόγους, με τους εβδομαδιαίους τζίρους σε επίπεδα ρεκόρ και για τις δύο μετοχές (ΟΠΑΠ 220 εκ. και Metlen 140 εκ.).

Διαφορετικές οι αιτίες αλλά ταυτόχρονη η πτώση, με τον ΟΠΑΠ να πληρώνει την διαφαινόμενη ανισορροπία μεταξύ βασικού μετόχου και μετόχων μειοψηφίας στην μεγάλη συγχώνευση με την Allwyn (21.5% o OΠΑΠ και 78,5% η Allwyn) καθώς και την έκδοση επιπλέον προνομιούχων μετοχών για τον μέτοχο πλειοψηφίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, όμως, ότι ο ΟΠΑΠ όπως τον γνωρίζουμε τα τελευταία 15 χρόνια (ήπια ανάπτυξη , πολύ υψηλά μερίσματα) είχε ημερομηνία λήξης. Σε αυτό το πλαίσιο η συμφωνία κάτω από την μητρική εταιρία που έχει τριπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης και προοπτικής (8 νέες αγορές) φαίνεται μονόδρομος με θετικό τελικά αντίκτυπο.

Σε ότι αφορά στην Metlen το χαμηλό των 41,24 έδειξε μια κάποια προσαρμοστικότητα στις πιέσεις με το κλείσιμο στα 42,56 να δίνει έναν – μικρό – τόνο αισιοδοξίας για την δύσκολη συνέχεια.

Ο τρίτος πυλώνας της εβδομαδιαίας πτώσης ήταν ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ -7,8% στην εβδομάδα) και είχε περισσότερο εισαγόμενα χαρακτηριστικά τουλάχιστον στον βαθμό που η Ευρώπη βίωσε μια έντονη βουτιά στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο (-3,5%) ενώ δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν (έχουν) αποδόσεις κοντά στο 100% με τον ΔΤΡ να βρίσκεται σήμερα στο +76,4% αλλά μόλις πριν από δέκα ημέρες φλέρταρε με το +92%. Η πτώση της Παρασκευής στον κλάδο (-3%) εντάθηκε μετά και τις πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ Ιταλικής κυβέρνησης και τραπεζών/ασφαλιστικών εταιριών για συνδρομή (ουσιαστικά έκτακτη εισφορά) ύψους 4,5 δις ευρώ για διευκόλυνση του προϋπολογισμού, κάτι που με βάση την ελληνική εμπειρία (έκτακτες εισφορές σε διυλιστήρια και εταιρίες ενέργειας) οδηγεί σε αναπόφευκτες συγκρίσεις.

Συνολικά το ΧΑ βίωσε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ένα roller coaster συναισθημάτων αλλά και τιμών, με το υψηλό του ΓΔ την Δευτέρα 13/10 στις 2120 μονάδες να πλησιάζει τα πολυετή υψηλά (2130) ενώ η πτώση της Παρασκευής 17/10 οδήγησε τον ΓΔ έως τις 1948 μονάδες (απόσταση 170 μονάδες από τα υψηλά ή -8%) επίπεδα που είχαμε να δούμε από τον Ιούλιο.

Παράλληλα η καθοδική διάσπαση των 1995 μονάδων – και μάλιστα με τον τζίρο της Παρασκευής στα επίπεδα ρεκόρ των 445 εκ. – δημιούργησε νέες συνθήκες πίεσης σε ένα περιβάλλον που το δάσος (ΑΕΠ, προϋπολογισμοί, πλεονάσματα, αναβαθμίσεις κα) παίζει μικρότερο ρόλο από το δένδρο (επιμέρους μετοχικές δυσκολίες) αλλά σε κάθε περίπτωση εάν πραγματικά επιθυμούμε να είμαστε στην 1η κατηγορία των χρηματιστηρίων (IG, DM, Euronext κα) θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα λειτουργούμε σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς δίχτυ ασφαλείας και με τα θετικά και αρνητικά της μεγάλης αγοράς!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης