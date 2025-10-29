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Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες βρήκαν συμπαραστάτες και ο ΓΔ οδεύει στον 12ο σερί ανοδικό μήνα
Σχόλια Αγοράς
17:25 - 29 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Οι τράπεζες βρήκαν συμπαραστάτες και ο ΓΔ οδεύει στον 12ο σερί ανοδικό μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Με καθολική συμμετοχή όλων σχεδόν (πλην τεσσάρων) των μετοχών του FTSE ο ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών κινήθηκε την Τετάρτη (29/10) κοντά στα όρια των 2030 μονάδων, μέχρι να κλείνει τελικά στις 2025 +1,1%.

Ο τζίρος επανήλθε στα πολύ υψηλά επίπεδα του πρώτου δεκαημέρου του μήνα στα 296 εκ. με τον ΔΤΡ +1,1% να δίνει και πάλι τον τόνο εξαιτίας BOCHGR +2.2%, ΕΥΡΩΒ +1,2% και ΕΤΕ +1,9%, ενώ υποστήριξη είχε ο ΓΔ και από ΜΟΗ +4,3%, ΑΡΑΙΓ +2,9%, ΕΛΧΑ +3,5%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,7% και ΜΠΕΛΑ +1,4%.

Υψηλό 15ετίας για την ΔΕΗ +1,4% πάνω από τα 15 ευρώ, ιστορικό υψηλό για την Cener +1,4% πάνω από τα 14,50 και υψηλό τετράμηνου για τον ΤΙΤΑΝ +1,4% πάνω από τα 40 ευρώ.

Οριακές μεταβολές σε ΔΑΑ -0,13% , ΕΕΕ -0,5% και ΕΛΠΕ -0,12% ενδοσυνεδριακό γύρισμα σε Metlen +2.38% που επιχειρεί να ανακάμψει μετά την πρόσφατη πτώση από τα υψηλά των 57 ευρώ, ενώ ανακοινώθηκε και η 2η μέσα στον μήνα αγορά μετοχών από τον πρόεδρο και ceo του ομίλου Ευ. Μυτιληναίο (50.000 μετοχές προς 42,20).

Κέρδη για ΙΝΤΚΑ +3,1% και ΙΝΛΟΤ +2,1% στην μεσαία κεφαλαιοποίηση , υποχώρηση σε ΟΛΠ -1,2%, ΠΛΑΘ -0,9% και ΟΛΘ -1,1% , χωρίς σοβαρές μεταβολές οι περισσότερες μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης.

Μεγάλο ενδιαφέρον για το νέο 5ετές ομόλογο της Energean ύψους 400 εκ. με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο από το αρχικό στα επίπεδα του 5,62% περίπου, άνετη υπερκάλυψη (2,3χ) και στην νέα έκδοση τρίμηνων εντόκων Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 εκ. με το επιτόκιο να υποχωρεί ελαφρώς στο 1,72%.

Ήπιες μεταβολές στις διεθνείς αγορές – με πτωτικό γύρισμα στην Ευρώπη - με τα μάτια στραμμένα στην Ασία και στις επαφές του προέδρου Τραμπ που σαρώνει κλείνοντας εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες της περιοχής, ενώ τα νέα ρεκόρ στις μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ κάνουν αναπόφευκτες τις συγκρίσεις με πλέον πρόσφατο το παράδειγμα της Apple που έφτασε στα 4 τρις $ σε κεφαλαιοποίηση κάτι που σημαίνει ότι μία μόνο εταιρία στις ΗΠΑ είναι 30 φορές μεγαλύτερη από όλη την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά! την ώρα που η Nvidia σκαρφάλωσε στο ιλιγγιώδες νούμερο των 5 τρις $ κεφαλαιοποίηση!

Η σημερινή (29/10) άνοδος επανάφερε στο προσκήνιο την πιθανότητα για συνέχιση του λογικά μελλοντικά ακατάρριπτου ρεκόρ των 11 έως τώρα συνεχόμενων ανοδικών μηνών στο ΧΑ, με τον ΓΔ να υπολείπεται μόλις -0,4% και με το περιθώριο των δύο συνεδριάσεων να μοιάζει ικανό για καλύψει η μικρή αυτή απόσταση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/2025 - 17:30
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