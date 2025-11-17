ΧΑ: Ενεργειακές συμφωνίες και οικονομικά αποτελέσματα στρώνουν το έδαφος για τις 2.100 μονάδες
08:00 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο συνδυασμός θετικών ειδήσεων (σημαντικές μακρόπνοες συμφωνίες με τις ΗΠΑ) με τις ανακοινώσεις βελτιωμένων - στις περισσότερες περιπτώσεις - αποτελεσμάτων ενεαμήνου των εισηγμένων, έφεραν άλλη μια εξαιρετική εβδομάδα στο ΧΑ με τον ΓΔ να κλείνει στις 2059 μονάδες με εβδομαδιαία άνοδο 3,65%.

Η γεωπολιτική κάλυψη των διαφόρων συμφωνιών με τις ΗΠΑ (έρευνες σε Ιόνιο, πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG για όλη την Ανατολική Ευρώπη , κα) είναι βέβαιο ότι επιτρέπει στην χώρα να προωθήσει και άλλους οικονομικούς και ενεργειακούς σχεδιασμούς που έδειχναν παγωμένοι για σειρά από λόγους (ενδεικτικά ΑΔΜΗΕ με το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, διασύνδεση με Αίγυπτο κα). Παράλληλα, καθιστά την Ελλάδα ως σημαντικό παίχτη στα ενεργειακά δρώμενα της Μεσογείου και όχι μόνο.

Αρκετές θα είναι σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο και οι εταιρείες (εισηγμένες και μη) που θα ωφεληθούν από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, με τον Aktor ήδη να ανακοινώνει σειρά συμφωνιών που σε βάθος χρόνου θα δώσει άλλη υπόσταση στην κατασκευαστική.

Το δεύτερο - εξίσου σημαντικό - στοιχείο της εβδομάδας που πέρασε είχε να κάνει με τις επιχειρηματικές ανακοινώσεις και εξελίξεις που στο σύνολό τους κινούνταν είτε σε βελτιωμένα μεγέθη εννεαμήνου είτε/και σε εξωστρεφή επιχειρηματικά πλάνα ανοίγοντας τους ορίζοντές τους.

Optima & Bochgr έκαναν την αρχή με αξιοπρόσεκτα μεγέθη που οριοθετούν μια νέα πραγματικότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (νέες πηγές εσόδων, πιστωτική επέκταση, μεγάλες χρηματικές διανομές) , ακολουθούμενες από τις ΑΡΑΙΓ (+4% στα έσοδα, +8% ebitda και +13% στα κέρδη), τον ΟΤΕ (+2% έσοδα και ebitda και +4% στ κέρδη) και τα ΕΛΠΕ (-13% μεν στα έσοδα αλλά +2% στα ebitda και +10% στα κέρδη).

Στα παραπάνω εξαιρετικά σετ αποτελεσμάτων θα πρέπει να προσθέσουμε και την εξωστρέφεια σημαντικών εισηγμένων όπως για παράδειγμα της ΔΕΗ με επενδυτικές κινήσεις στα Βαλκάνια, του ΤΙΤΑΝ όπου μέσω του investor day παρουσίασε ένα εξαιρετικό τετραετές πλάνο με γεωγραφική και προιοντική ανάπτυξη αλλά και της Metlen που μέσα από την νέα εταιρική δομή δείχνει έτοιμη να διευρύνει ή και να κατακτήσει νέες αγορές.

Η τρέχουσα εβδομάδα έχει και τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων σημαντικών εισηγμένων (όπως ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΕΛΧΑ, ΚΟΥΕΣ κα).

Η αναβάθμιση

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανέβασε την χώρα ένα σκαλί πάνω από την επενδυτική βαθμίδα (BBB) δίνοντας έτσι επιπλέον πόντους στην εγχώρια αγορά ομολόγων ( με την ΛΑΜΔΑ να εκδίδει με μεγάλη επιτυχία νέο 7ετές ύψους 500 εκ. με το επιτόκιο στο κάτω εύρος στο 3,8%), ενώ για την μετοχική αγορά διεθνείς οίκοι όπως η UBS και η Citi σε ξεχωριστές εκθέσεις επιμένουν ελληνικά συστήνοντας τραπεζικές μετοχές η πρώτη και δεικτοβαρείς του FTSE (ΤΙΤΑΝ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ) η δεύτερη.

Δεν πρέπει να ήταν τυχαίο πάντως ότι την ημέρα της νέας αναβάθμισης, ο ΥπΕθΟ κ. Γ. Πιερρακάκης ανακοίνωνε on camera ότι ο δείκτης Χρέους/ ΑΕΠ της χώρας θα υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 120% πριν το 2030, σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες χώρες προβληματίζονται με την εξέλιξη των δικών τους αντίστοιχων δεικτών .

Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό χρηματιστήριο βιώνει από τις καλύτερες περιόδους στην ΜΚ (μετά κρίσης) εποχή, με την ΔΠ από το Euronext για την ΕΧΑΕ να λήγει σήμερα (17/11) και με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για άνετη υπέρβαση του χαμηλού ορίου του 50% (ελέω θεσμικών επενδυτών).

Να σημειωθεί πως η ετήσια απόδοση του ΓΔ επανέρχεται στα υψηλά επίπεδα του +40%, με πολύ σημαντική για την αγορά την παγιοποίηση του τζίρου σε επίπεδα άνω των 200-250 εκ. σε ημερήσια βάση κάτι που υποδεικνύει έμμεσα την διεθνοποίηση του ΧΑ και την άτυπη μετάταξή του σε Ανεπτυγμένη Αγορά (DM). Αξιοσημείωτος τέλος ο απεγκλωβισμός από το δίμηνο πλαγιοκαθοδικό κανάλι (1950-2050) με το μεγάλο στοίχημα πλέον - και με δεδομένο ότι δεν θα έχουμε άλλες εισαγόμενες πιέσεις στην αγορά - την επαναπροσέγγιση των 2100 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

