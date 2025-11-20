Χρηματιστήριο: Ο παράγοντας Euronext και τρία εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα

Η θετική αντίδραση στο ΧΑ (ΓΔ 2035 +1,15% με τζίρο στα 246 εκ.) επανάφερε την πρόσκαιρα χαμένη αισιοδοξία που είχε προέλθει από την τριήμερη πτώση στις διεθνείς αγορές, με την αγορά πέρα όλων των άλλων να πανηγυρίζει και για την αλλαγή σελίδας μέσω της επιτυχούς ΔΠ του Euronext (με ποσοστό αποδοχής 74%) για εξαγορά της ΕΧΑΕ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη – και παρά την κριτική για τον τρόπο που έγινε – δεν μπορεί παρά να διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων των εισηγμένων συμμετέχοντας σε ένα ευρύ σχήμα αγορών (Παρίσι, Μιλάνο, Άμστερνταμ κα) ουσιαστικά αναβαθμίζοντας την αγορά τουλάχιστον ατύπως.

Η χθεσινή συνεδρίαση είχε αρκετούς πρωταγωνιστές με βασικότερους την Metlen +3.7% που ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία και την νέα έκδοση Ομολόγου ύψους 600 εκ. με αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο από το αρχικώς εκτιμώμενο, την ΠΕΙΡ +3,3% με την καλύτερη απόδοση μεταξύ των τραπεζικών μετοχών και τα διυλιστήρια ΕΛΠΕ +2,3% και ΜΟΗ +2,5% λόγω αυξημένων περιθωρίων.

Το εντυπωσιακό στοιχείο πάντως της χθεσινής ημέρας ήταν η ταυτόχρονη ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου εισηγμένων που παρουσίασαν α. μεγέθη υψηλότερα από τα αντίστοιχα του 2024 και β. αρκετά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και της αγοράς.

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΟΗ ανακοίνωσε μείωση εσόδων στα 8,5 δις (-10%) αλλά σημαντική βελτίωση στις γραμμές κερδοφορίας με τα adj. ebitda στα 843 εκ. (+3%) και κέρδη 451 εκ. (+105%).

Αντίστοιχη – αν όχι πιο εντυπωσιακή - εικόνα και στην CENER με τα έσοδα να φτάνουν στα 1,5 δις (+23%), τα ebitda στα 260 εκ. (+35%) και τα κέρδη στα 148 εκ. (+47%).

Η τρίτη εισηγμένη που ανακοίνωσε μεγέθη εννεαμήνου ήταν η ΚΟΥΕΣ με τα έσοδα να ξεπερνάνε το 1 δισ. ευρώ (+10%), τα ebitda τα 73,8 εκ. (+13%) και τα κέρδη τα 33,6 εκ. (+3%).

Λίγο νωρίτερα ακόμα μια εισηγμένη η ΙΝΤΕΚ ανακοίνωσε μεγέθη στο ίδιο μήκος κύματος (βελτιωμένα και πάνω από τις εκτιμήσεις ) με τα έσοδα να φτάνουν στα 366 εκ. (+35%), τα συγκρίσιμα ebitda στα 39 εκ. (+44%) και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 16,4 εκ. (62%).

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και την ΔΕΗ με την υπέρ επίτευξη μεγεθών που παρουσίασε προχθές και την εξειδίκευση του νέου τριετούς εταιρικού πλάνου που παρουσιάστηκε χθες στο Λονδίνο (στόχος ebitda 2028 στα 2,9 δις ), τότε καταλήγουμε σε μια πεντάδα σημαντικών εταιριών με εξαιρετικά αποτελέσματα που οδηγούν τις διοικήσεις σε αναθεωρημένα guidance και λογικά σε υψηλότερες αποτιμήσεις.

Σε κάθε περίπτωση το ΧΑ παραμένει σε τροχιά πρωταθλητισμού για φέτος (απόδοση από 1.1.25 +38,5%) αλλά το μέλλον του δεν είναι αποκομμένο από τα πεπραγμένα των ξένων αγορών, εκεί που οι αποτιμήσεις σε κομμάτι της αγοράς (ΤΝ) έχουν ξεφύγει και την μεταβλητότητα να επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία και το risk appetite.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης