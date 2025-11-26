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Με ενέργεια (Metlen, ΔΕΗ) και αέρα (Aegean) ξαναβλέπει τα υψηλά του Αυγούστου
Σχόλια Αγοράς
10:29 - 26 Νοε 2025

Με ενέργεια (Metlen, ΔΕΗ) και αέρα (Aegean) ξαναβλέπει τα υψηλά του Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
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Με την ενέργεια της Metlen +5.2% και της ΔΕΗ +2,9% και τον αέρα της ΑΡΑΙΓ +3,6% το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα στο ΧΑ με τον ΓΔ να κλείνει στις 2087 μονάδες +1,05% στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ημερών.

Σημαντικές βοήθειες έδωσε στην αγορά και η ΕΕΕ +2,9% αλλά και ο ΤΙΤΑΝ +1,2% που όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει (όπως και η ΕΕΕ) από την bear market trap που κινδύνευσε να πέσει στις αρχές Οκτωβρίου αλλά ήδη τρέχει ένα ανοδικό σερί 10 ευρώ από τα χαμηλά όντας ουσιαστικά σε ιστορικό υψηλό (αν συνυπολογίσουμε και τα 3 ευρώ επιστροφής κεφαλαίου του καλοκαιριού).

Ήπια υποχώρηση σε μετοχές του ομίλου Βιοχάλκο (ΒΙΟ, CENER) μετά το πρόσφατο ράλι, μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις σε μέρος της μεσαίας κεφαλαιοποίησης λόγω ιδιαιτεροτήτων (ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ), αρκετή κινητικότητα στην χαμηλή μετά και τα πρόσφατα συνέδρια της ΕΧΑΕ για small & mid cap.

Θετικά τα μεγέθη ενεαμήνου τόσο του ΟΠΑΠ (έσοδα 1,75 δις. +7%, ebitda 613 εκ. +4% και κέρδη στα 363 εκ. +4%) όσο και του ΦΡΛΚ (έσοδα 430 εκ. +10%, ebitda στα 28,5 εκ. +2% και κέρδη στα 16 εκ. +36%) παρά την σχετική δυσκολία επίτευξης full year ebitda στα 38 εκ.

Συνεχίζονται – λόγω και του θετικού κλίματος στην αγορά χρήματος – οι εκδόσεις ομολόγων, με την ΠΕΙΡ να εκδίδει χθες με fast track διαδικασίες νέο 5ετές ύψους 500 εκ. ευρώ και με επιτόκιο 3,4% με τεράστια ζήτηση (4x).

Μεγάλη αναθεώρηση τιμής από την Eurobank Equities για την Metlen με σύσταση top pick και τιμή στόχο στα 62 ευρώ (από 51).

Θετικό το κλίμα και στις διεθνείς αγορές (ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία) με αφορμή τις ανανεωμένες προσδοκίες για μείωση επιτοκίων του $ από την Fed μέσα στον Δεκέμβριο, κάτι που βοηθάει και την δική μας αγορά σε πρώτη φάση να κρατήσει τα φετινά κέρδη ρεκόρ (ΓΔ +42% από την αρχή του χρόνου) και σε δεύτερο χρόνο με την βοήθεια και των βελτιωμένων μεγεθών εννεαμήνου να προσεγγίσει τα υψηλά του Αυγούστου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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