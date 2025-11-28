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Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί πτώση, αλλά «κρατάει» το +4,4% του Νοεμβρίου
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17:44 - 28 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί πτώση, αλλά «κρατάει» το +4,4% του Νοεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Με οριακές μεταβολές η τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αξιοσημείωτη η προσφορά στις δημοπρασίες όπου έγιναν συναλλαγές άνω των 40 εκ. με τον  (ΓΔ 2083 -0,8%), σε ένα εξαιρετικό – από πλευράς απόδοσης – μήνα με ένα εντυπωσιακό +4,4% συνεχίζοντας το ανοδικό κρεσέντο του 2025 (+41,8% από την αρχή του χρόνου).

Οι πλέον αξιόλογες μεταβολές σήμερα (28/11) παρατηρήθηκαν σε ΕΥΔΑΠ +2,8%, ΒΙΟ +1% αλλά και στον ΤΙΤΑΝ -0,6% παρά το αρνητικό κλείσιμο με καταγραφή ιστορικού υψηλού πάνω από τα 46 ευρώ παράλληλα με συστάσεις αγοράς από Wood και Kepler. Απώλειες είχαμε στις ΕΛΧΑ -1,7%, ΕΥΡΩΒ -1,8%, ΑΛΦΑ -1,5%, ΟΤΕ -1,3% AKTR -0,9%, ΔΕΗ -1,3%, METLEN -1,8% η οποία πάντως σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΚ δεν υφίστανται πλέον short θέσεις (έκλεισαν τις αρνητικές θέσεις η Marshall και η Millenium). O τζίρος ξανά περιορισμένος εξαιτίας της ημιαργίας στις ΗΠΑ στα 155 εκ. ευρώ.

Άλλη μια ημέρα αντίδρασης στην μεσαία (FTSEM +0,2%) με την ΙΝΛΟΤ +1,5% να συνεχίζει την προσπάθεια επανάκαμψης μετά το sell off της Τετάρτης (-17%), θετικά ο ΟΛΠ +1,7% όπως και η ΕΧΑΕ +1,6%, υποχώρηση σε ΚΡΙ -2,5%, ΑΒΑΞ -1,4% και ΠΡΟΦ -1,2%.

Μικτή εικόνα στην χαμηλή με ΙΝΛΙΦ +0,3%, ΛΟΥΛΗ +0,3% και ΔΟΜΙΚ +1%, στο κόκκινο ΥΚΝΟΤ -1,9%, ΑΕΜ -1,7%.

Το διήμερο 1 & 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται στο Λονδίνο το ετήσιο συνέδριο της Morgan Stanley με τις περισσότερες εταιρίες μεγάλης κεφαλαιοποίησης του ΧΑ να παρουσιάζονται σε ξένους – κυρίως – θεσμικούς επενδυτές και με αρκετά ενδιαφέροντα round tables για τους κλάδους ενέργειας, των τραπεζών και της ΤΝ.

Σημαδιακή η διαφαινόμενη κατάθεση υποψηφιότητας από τον Κ. Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, που ανεξαρτήτως αποτελέσματος δείχνει και τα άλματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Για να επανέλθουμε στα πεπραγμένα του ενδεκαμήνου , η πρωτοκαθεδρία του τραπεζικού κλάδου δεν αμφισβητείται (ΔΤΡ +81% από την αρχή του χρόνου) ακόμα και σε σύγκριση με την εξαιρετική πορεία των ευρωπαϊκών τραπεζών (+61% από 1.1.25), αλλά αυτό που διακυβεύεται περισσότερο για το 2026, είναι η πορεία του υπόλοιπου FTSE -πλην τραπεζών – με το παράδειγμα του ΤΙΤΑΝ και της ΔΕΗ να ξεχωρίζουν με το +16% του Νοεμβρίου. Παρακολουθούμε επίσης μία πιθανή υπεραπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που έχει μείνει σημαντικά πίσω με την φετινή χαμηλή του πτήση (FTSEM +16% από την αρχή του χρόνου).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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