Wall Street: Στα «πράσινα» με προσδοκίες για θετικό ράλι στο τέλος του έτους

Στα «πράσινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, καθώς η διαπραγμάτευση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επανήλθε στην κανονική της ροή μετά το τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε στο Chicago Mercantile Exchange και είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στις συναλλαγές παραγώγων.

Σε αυτό το πλαίσιο,ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,67% στις 47,427.12 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,23% στις 6,828.27 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,39% στις 23,304.76 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η διακοπή στη διαπραγμάτευση των futures θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, καθώς η Wall Street επιστρέφει σήμερα από τις διακοπές των Ευχαριστιών για μια συντομευμένη συνεδρίαση. Οι όγκοι συναλλαγών μία ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών είναι ιστορικά πολύ κάτω από τον μέσο όρο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κινήσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω μπορεί να είναι πιο έντονες.

Ένας «κόκκινος» Νοέμβριος

Η Παρασκευή (28/11) σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης του Νοεμβρίου. Η υποχώρηση των μετοχών τεχνολογίας έχει επιβαρύνει τους βασικούς δείκτες αυτόν τον μήνα, καθώς επικρατεί αμφιβολία για τη μελλοντική κερδοφορία των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένοι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι η πτώση του μήνα μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα ράλι προς το τέλος του έτους, καθώς στρέφονται στην αγορά μετοχών που έχουν «τιμωρηθεί» υπερβολικά και πλέον διαπραγματεύονται σε πιο ελκυστικές αποτιμήσεις.

Με το κλείσιμο της Τετάρτης, ο Dow και ο S&P 500 βρίσκονταν ελαφρώς χαμηλότερα σε μηνιαία βάση, με τον καθένα να οδεύει προς τερματισμό ενός σερί έξι συνεχόμενων μηνών ανόδου. Ο Nasdaq υποχώρησε κατά 2%, σε τροχιά να βάλει τέλος σε επτά μήνες συνεχόμενων κερδών.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές αναμένεται να ολοκληρώσουν εβδομάδα με κέρδη, αφού ο Dow ενισχύεται πάνω από 2% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite καταγράφουν εβδομαδιαία άνοδο 3% και 4%, αντίστοιχα.