Χρηματιστήριο: Δείτε τα σημαντικότερα επιχειρηματικά νέα που «επισκίασαν» οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Η χθεσινή (5/3) διακύμανση στο ΧΑ επιβεβαίωσε ότι οι αγορές – διεθνώς – έχουν μπει σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας και μεγάλης αβεβαιότητας με αλλαγές προσήμων και συναισθημάτων κατά το δοκούν, με βασικό αφήγημα την μείωση του επενδυτικού ρίσκου για όσο χρόνο διαρκεί ο πόλεμος και η ένταση στην ΜΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο η χθεσινή αντίδραση του ΓΔ έως την σημαντική μηνιαία αντίσταση των 2215 μονάδων κρίνεται ως απολύτως λογική όπως και το χαμηλότερο συγκριτικά κλείσιμο -υψηλότερα πάντως της στήριξης των 2150 μονάδων.

Η συγκυρία είναι τέτοια που πολλά επιχειρηματικά νέα ουσιαστικά ‘καίγονται’ λόγω της γενικότερης κατάστασης, με τα κυριότερα να αφορούν στα αποτελέσματα έτους των εισηγμένων καθώς και τις εκτιμήσεις των διοικήσεών τους για το 2026.

Πιο αναλυτικά είχαμε τις ανακοινώσεις από:

Τον όμιλο Viohalco όπου η CENER παρουσίασε αύξηση μεγεθών σε όλες τις γραμμές με τα έσοδα στα 2,06 δις (+15%), τα ebitda στα 348 εκ. (+28%) και τα κέρδη στα 194 εκ. (+39%) με σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο παραγγελιών (άνω των 3,3 δις ευρώ).

Την holding ΒΙΟ με συνολικά έσοδα 7,2 δις (+9%), ebitda στα 727 εκ. (+20%) και κέρδη στα 235 εκ. (+46%)

με συνολικά έσοδα 7,2 δις (+9%), ebitda στα 727 εκ. (+20%) και κέρδη στα 235 εκ. (+46%) Την ΛΑΜΔΑ με χαμηλότερα από τα αναμενόμενα μεγέθη με τα έσοδα στα 567 εκ. (-15%), τα reported ebitda στα 254 εκ. (+29%) και σχεδόν διπλάσια κέρδη στα 90 εκ. με το adjusted NAV στο 9,06.

με χαμηλότερα από τα αναμενόμενα μεγέθη με τα έσοδα στα 567 εκ. (-15%), τα reported ebitda στα 254 εκ. (+29%) και σχεδόν διπλάσια κέρδη στα 90 εκ. με το adjusted NAV στο 9,06. Τέλος και η CREDIA ανακοίνωσε σημαντική αύξηση μεγεθών με τα συνολικά έσοδα στα 279 εκ. (+88%), τα PPI στα 82,5 εκ. (+88%) και τα κέρδη στα 45 εκ. (+93%)

Σε άλλες σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις είχαμε την κοινή ανακοίνωση από METLEN & ΔΕΗ για την δημιουργία JV 50%-50% για εταιρία αποθήκευσης ενέργειας στο εξωτερικό για ισχύ 1,5 GW, την εξαγορά του 50% της More.gr από την ΑΕΜ ύψους 30 εκ. αλλά και το CMD της ΠΕΙΡ όπου παρουσιάστηκε το νέο 5ετές επιχειρηματικό πλάνο με έμφαση στις χρηματικές διανομές και την αξία για τους μετόχους.

Το απόγευμα σήμερα (6/3) έχουμε τις ανακοινώσεις της DBRS για την ελληνική οικονομία (ΒΒΒ) και ακολουθούν το επόμενο δεκαπενθήμερο η Moody’s με την Scope με τις αγορές να μην περιμένουν θετικές εκπλήξεις λόγω και της γεωπολιτικής κατάστασης.

Σε τεχνικό επίπεδο και με δεδομένο ότι η αγορά ψάχνει νέα σημεία ισορροπίας θα εστιάσουμε στις 2150 μονάδες που θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στις πιέσεις για να μην μπλέξει η αγορά βραχυπρόθεσμα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης