Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 400 νεκροί από βομβαρδισμό του Πακιστάν σε κλινική αποτοξίνωσης στην Καμπούλ

Σύμφωνα με το Reuters τουλάχιστον 400 άτομα σκοτώθηκαν από το "χτύπημα" και 250 ακόμη τραυματίστηκαν.
Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι χτύπησε μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές υποστήριξης τρομοκρατών, υπονοώντας πως η κλινική αποτοξίνωσης έκρυβε πυρομαχικά.
Το Αφγανιστάν, όμως, επιμένει και το θερμόμετρο στην περιοχή ανεβαίνει και πάλι επικίνδυνα.
Η κλιμάκωση αυτή έρχεται εν μέσω ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή, όπου τα πλήγματα ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και η απάντηση της Τεχεράνης έχουν βυθίσει τη Μέση Ανατολή σε κρίση.
Η σύγκρουση Πακιστάν - Αφγανιστάν ξεκίνησε τον περασμένο μήνα και είναι η χειρότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που μοιράζονται σύνορα 2.600 χιλιομέτρων.