ifo: Το 95% του νέου χρέους δεν πήγε σε επενδύσεις υποδομών αλλά στην κάλυψη δημοσιονομικών κενών

Η γερμανική κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε το 95% του νέου χρέους που ανέλαβε το 2025 για πρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει ένας πρόσφατος υπολογισμός του Ινστιτούτου ifo σχετικά με τη χρήση του Ειδικού Ταμείου για την Κλιματική Ουδετερότητα και τις Υποδομές (SVIK).

«Διαπιστώσαμε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τα κεφάλαια που χρηματοδοτήθηκαν μέσω δανεισμού σχεδόν εξ ολοκλήρου για άλλους σκοπούς, δηλαδή για να καλύψει δημοσιονομικά κενά. Αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Το πρόσθετο χρέος που αναλήφθηκε υποτίθεται ότι θα χρησιμοποιούνταν για πρόσθετες επενδύσεις που στηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα», δηλώνει ο πρόεδρος του ifo, Clemens Fuest.

Τα δεδομένα που ανέλυσε το Ινστιτούτο ifo δείχνουν ότι ο δανεισμός το 2025, στο πλαίσιο του SVIK, αυξήθηκε κατά 24,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι πραγματικές επενδύσεις της γερμανικής κυβέρνησης ήταν μόλις κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ υψηλότερες από τις επενδύσεις του 2024. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόσθετο χρέος που δεν χρησιμοποιήθηκε για πρόσθετες επενδύσεις.

Η κακή χρήση των πόρων οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση μείωσε το ύψος των επενδύσεων στον βασικό προϋπολογισμό του 2025 σε σύγκριση με το 2024: «Ορισμένα επιμέρους κονδύλια μεταφέρθηκαν από τον βασικό προϋπολογισμό στο SVIK, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, επιδοτήσεις στον τομέα των μεταφορών, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν λιγότερες επενδύσεις στο βασικό προϋπολογισμό σε σχέση με προηγούμενα έτη. Ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων στα ειδικά ταμεία, συνεπώς, δεν είναι πραγματικά πρόσθετο», δηλώνει η Emilie Höslinger, ερευνήτρια στο Κέντρο Μακροοικονομίας και Ερευνών του ifo.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo, το επιχείρημα ότι υπήρξε καθυστέρηση στην εκταμίευση των κονδυλίων λόγω χρονοβόρων νομοθετικών διαδικασιών ή πραγματικών οικονομικών περιορισμών δεν είναι αποδεκτό, καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει αυξηθεί τόσο έντονα το χρέος. «Στο μέλλον, η γερμανική κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να μειώσει τον βαθμό κακής χρήσης των πόρων. Αυτό θα απαιτούσε πρωτίστως αύξηση των επενδυτικών δαπανών στον βασικό προϋπολογισμό· διαφορετικά, θα είναι λανθασμένο να συνεχίζει να γίνεται λόγος για πρόσθετες επενδύσεις», δηλώνει ο Max Lay, ειδικός στο Κέντρο Δημόσιων Οικονομικών του ifo.