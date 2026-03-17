Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος χάρη σε διυλιστήρια και τράπεζες

Με αρκετά κοινά σημεία με την χθεσινή η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ξεκίνημα ήταν έντονα καθοδικό έως τις παρυφές των 2100 μονάδων (χαμηλό ΓΔ 2110 -1.1%), αλλά ακολούθησε σταδιακή βελτίωση με την συνδρομή κυρίως των δύο διυλιστηρίων ΕΛΠΕ +4.1% και ΜΟΗ +3.1% εξαιτίας των υψηλών τιμών πετρελαίου αλλά και των εξαιρετικών margin διύλισης που ξεπερνούν το 25% (!). Σημαντική και η βοήθεια των τραπεζών με τον ΔΤΡ από τα χαμηλά του -2% να κλείνει στο +0.7%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2143 μονάδες +0.24% κρίνεται ως άκρως θετικό με δεδομένο των ευρύτερων συνθηκών και εξελίξεων στην ΜΑ αλλά και των λογικών ανησυχιών της επενδυτικής κοινότητας για την διάρκεια της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις.

Για άλλη μια συνεδρίαση ο τζίρος (230 εκ.) παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο του έτους (390 εκ.) με σχετική υπεροχή των ανοδικών στον FTSE (14/9) αλλά και στο σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύτηκαν (80/48).

Πέρα των διυλιστηρίων ανοδικά κινήθηκαν οι ΣΑΡ +1%, ΤΙΤΑΝ +3.3% και από τις τραπεζικές η BOCHGR +2.3%, OPTIMA +1.2% και ΕΤΕ +1.7%.

Η μεγαλύτερη πτώση σε ΒΙΟ -3.8%, CENER -0.7%, METLEN -1.6%, και ΓΕΚΤΕΡNΑ -1% στις βιομηχανικές και ΑΡΑΙΓ -0.8%, ΟΤΕ -1%, ΕΕΕ -1% ΟΠΑΠ -2.4% στις υπόλοιπες. Στις τράπεζες την χειρότερη επίδοση κατέγραψαν η ΠΕΙΡ -0.1% και η ΕΥΡΩΒ +0.1% παρά την σύσταση αγοράς από την Jefferies και μάλιστα με αυξημένη τιμή στόχο στα 5 ευρώ.

Δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση υπεραπόδοσης του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +1% κυρίως με την συνδρομή της BYLOT +1.9% μετά και τα εξαιρετικά proforma αποτελέσματα που ανακοίνωσε με έσοδα στα 1,08 δις και ebitda στα 430 εκ., ΙΝΤΚΑ +6.4%, ΛΑΒΙ +2.2%, ΠΡΟΦ +1.9%, ΑΒΑΞ +3.6%, ΙΝΤΕΚ +1.8%, ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ +2.1% επίσης με εξαιρετικό σετ αποτελεσμάτων (έσοδα 52 εκ. +12%, ebitda 31 εκ. +4% και κέρδη στα 21 εκ. +65%). Χαμηλότερες τιμές για ΑΛΜΥ -1.3%, ΦΡΛΚ -1.3% και ΑΔΜΗΕ -0.9%.

Οριακά θετικός και ο δείκτης της χαμηλής κεφαλαιοποίησης ATHEX_SCI +0.4% με ΠΕΡΦ +3.2%, ΑΕΜ +0.5%, ΚΟΥΑΛ +0.9% και ΠΑΠ +2.8% που ανακοίνωσε βελτιωμένα μεγέθη έτους με τα έσοδα στα 80 εκ. +21%, τα ebitda στα 11,4 εκ. +8% και τα καθαρά κέρδη στα 6,2 εκ. +18%.

Συνεχίζονται οι εκτιμήσεις και εκθέσεις διεθνών και εγχώριων οίκων σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στο ΧΑ με την πλέον πρόσφατη αυτή της Eurobank Equities που σε ανάλυσή της παραθέτει τα συν και τα πλην της κρίσης στην ΜΑ σε σειρά εισηγμένων, με προτίμηση κυρίως στα διυλιστήρια, αλλά και σε ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ και METLEN με την υποσημείωση ότι η πρόσφατη υποχώρηση του τραπεζικού κλάδου δίνει σημαντικό σημείο εισόδου μόλις ξεκαθαριστεί η εικόνα.

Από την άλλη μεριά η JP Morgan σε σημερινό της report αναλύει τους κινδύνους μιας παρατεταμένης κρίσης για όλες τις αγορές της ευρύτερης περιοχής και είναι αρκετά επιφυλακτική για την ελληνική αγορά κυρίως εξαιτίας του πρόσφατου ράλι αλλά και της επίπτωσης του ενεργειακού κόστους στα ebitda των εισηγμένων.

Ελαφρώς ανοδική κίνηση στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα με τον DAX +0.8% και τον STOXX600 +0.7%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης