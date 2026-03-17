ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος χάρη σε διυλιστήρια και τράπεζες
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 17 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος χάρη σε διυλιστήρια και τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αρκετά κοινά σημεία με την χθεσινή η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ξεκίνημα ήταν έντονα καθοδικό έως τις παρυφές των 2100 μονάδων (χαμηλό ΓΔ 2110 -1.1%), αλλά ακολούθησε σταδιακή βελτίωση με την συνδρομή κυρίως των δύο διυλιστηρίων ΕΛΠΕ +4.1% και ΜΟΗ +3.1% εξαιτίας των υψηλών τιμών πετρελαίου αλλά και των εξαιρετικών margin διύλισης που ξεπερνούν το 25% (!). Σημαντική και η βοήθεια των τραπεζών με τον ΔΤΡ από τα χαμηλά του -2% να κλείνει στο +0.7%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2143 μονάδες +0.24% κρίνεται ως άκρως θετικό με δεδομένο των ευρύτερων συνθηκών και εξελίξεων στην ΜΑ αλλά και των λογικών ανησυχιών της επενδυτικής κοινότητας για την διάρκεια της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις.

Για άλλη μια συνεδρίαση ο τζίρος (230 εκ.) παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο του έτους (390 εκ.) με σχετική υπεροχή των ανοδικών στον FTSE (14/9) αλλά και στο σύνολο των μετοχών που διαπραγματεύτηκαν (80/48).

Πέρα των διυλιστηρίων ανοδικά κινήθηκαν οι ΣΑΡ +1%, ΤΙΤΑΝ +3.3% και από τις τραπεζικές η BOCHGR +2.3%, OPTIMA +1.2% και ΕΤΕ +1.7%.

Η μεγαλύτερη πτώση σε ΒΙΟ -3.8%, CENER -0.7%, METLEN -1.6%, και ΓΕΚΤΕΡNΑ -1% στις βιομηχανικές και ΑΡΑΙΓ -0.8%, ΟΤΕ -1%, ΕΕΕ -1% ΟΠΑΠ -2.4% στις υπόλοιπες. Στις τράπεζες την χειρότερη επίδοση κατέγραψαν η ΠΕΙΡ -0.1% και η ΕΥΡΩΒ +0.1% παρά την σύσταση αγοράς από την Jefferies και μάλιστα με αυξημένη τιμή στόχο στα 5 ευρώ.

Δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση υπεραπόδοσης του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +1% κυρίως με την συνδρομή της BYLOT +1.9% μετά και τα εξαιρετικά proforma αποτελέσματα που ανακοίνωσε με έσοδα στα 1,08 δις και ebitda στα 430 εκ., ΙΝΤΚΑ +6.4%, ΛΑΒΙ +2.2%, ΠΡΟΦ +1.9%, ΑΒΑΞ +3.6%, ΙΝΤΕΚ +1.8%, ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ +2.1% επίσης με εξαιρετικό σετ αποτελεσμάτων (έσοδα 52 εκ. +12%, ebitda 31 εκ. +4% και κέρδη στα 21 εκ. +65%). Χαμηλότερες τιμές για ΑΛΜΥ -1.3%, ΦΡΛΚ -1.3% και ΑΔΜΗΕ -0.9%.

Οριακά θετικός και ο δείκτης της χαμηλής κεφαλαιοποίησης ATHEX_SCI +0.4% με ΠΕΡΦ +3.2%, ΑΕΜ +0.5%, ΚΟΥΑΛ +0.9% και ΠΑΠ +2.8% που ανακοίνωσε βελτιωμένα μεγέθη έτους με τα έσοδα στα 80 εκ. +21%, τα ebitda στα 11,4 εκ. +8% και τα καθαρά κέρδη στα 6,2 εκ. +18%.

Συνεχίζονται οι εκτιμήσεις και εκθέσεις διεθνών και εγχώριων οίκων σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στο ΧΑ με την πλέον πρόσφατη αυτή της Eurobank Equities που σε ανάλυσή της παραθέτει τα συν και τα πλην της κρίσης στην ΜΑ σε σειρά εισηγμένων, με προτίμηση κυρίως στα διυλιστήρια, αλλά και σε ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΤΙΤΑΝ και METLEN με την υποσημείωση ότι η πρόσφατη υποχώρηση του τραπεζικού κλάδου δίνει σημαντικό σημείο εισόδου μόλις ξεκαθαριστεί η εικόνα.

Από την άλλη μεριά η JP Morgan σε σημερινό της report αναλύει τους κινδύνους μιας παρατεταμένης κρίσης για όλες τις αγορές της ευρύτερης περιοχής και είναι αρκετά επιφυλακτική για την ελληνική αγορά κυρίως εξαιτίας του πρόσφατου ράλι αλλά και της επίπτωσης του ενεργειακού κόστους στα ebitda των εισηγμένων.

Ελαφρώς ανοδική κίνηση στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα με τον DAX +0.8% και τον STOXX600 +0.7%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Optima Bank προχωρά στην εξαγορά (από 67% έως 80,84%) της Euroxx
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Optima Bank προχωρά στην εξαγορά (από 67% έως 80,84%) της Euroxx

Εκτός ταμπλό η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ – Κατατέθηκε αίτημα διαγραφής στο ΧΑ
Ανακοινώσεις

Εκτός ταμπλό η ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ – Κατατέθηκε αίτημα διαγραφής στο ΧΑ

Γερμανία – Δημοσκόπηση: Προβάδισμα Μερτς με 27% – Ανεβαίνουν οι Πράσινοι, σταθερή η Ακροδεξιά
Ειδήσεις

Γερμανία – Δημοσκόπηση: Προβάδισμα Μερτς με 27% – Ανεβαίνουν οι Πράσινοι, σταθερή η Ακροδεξιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.
Ανακοινώσεις

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη
Ανακοινώσεις

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 19:59

«Φρένο» στη φημολογία για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Λαγκάρντ

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 19:41

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με φόντο τα θετικά σήματα από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/06/2026 - 19:30

Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:25

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ίδιων μετοχών έναντι €9,8 εκατ.

Ανακοινώσεις
22/06/2026 - 19:18

Dotsoft: Στο 8,49% το ποσοστό του Αθανάσιου Κουλουτμπάνη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/06/2026 - 19:17

Νεμπής (ΟΤΕ): Δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready τηλεπικοινωνιακές υποδομές

Πολιτική
22/06/2026 - 18:50

ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/06/2026 - 18:45

Έπεσαν οι υπογραφές για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:35

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:27

Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βοιωτία και Λάρισα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 18:14

Ο καύσωνας «σαρώνει» τη Γαλλία – Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο

Εμπορεύματα
22/06/2026 - 18:12

Άδεια 60 ημερών για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ

Πολιτική
22/06/2026 - 18:05

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει» – Νέο όνομα, νέος ρόλος για το Υπερταμείο

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:41

Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 17:36

Χρηματιστήριο: Πάνω από τις 2.500 μονάδες ο ΓΔ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009

Ειδήσεις
22/06/2026 - 17:34

Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Πολιτική
22/06/2026 - 17:20

Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Πολιτική
22/06/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ υπέγραψε «λευκή επιταγή» στις πολυεθνικές των μεταλλαγμένων

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 16:51

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/06/2026 - 16:49

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας διευρύνει τη συνεργασία της με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/06/2026 - 16:42

Οι φίλαθλοι σε ρόλο πρωταγωνιστή στο νέο επεισόδιο «Τα Σπας» by Pamestoixima.gr 

Ναυτιλία
22/06/2026 - 16:34

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:30

«Ούτε μία σταγόνα»: Η απειλή που φέρνει δύο πυρηνικά κράτη πιο κοντά σε νέα κρίση

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:26

Αττική: Μπαράζ ελέγχων της Τροχαίας – 41 συλλήψεις, οι 17 για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:16

Στις Βρυξέλλες η Λαγκάρντ - Στο επίκεντρο ο ρόλος του ευρώ στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:07

Δένδιας: Επενδύσεις €150 εκατ. για την ενεργειακή αναβάθμιση στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Ειδήσεις
22/06/2026 - 16:03

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα

Πολιτική
22/06/2026 - 16:02

Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις ΤΝ με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα

Ειδήσεις
22/06/2026 - 15:51

Βανς από Ελβετία: Σημαντική η πρόοδος στις συνομιλίες - Θετικές ενδείξεις για συμφωνία

Πολιτική
22/06/2026 - 15:41

ΠΑΣΟΚ: Το ρεύμα μπορεί να μειωθεί άμεσα – Η κυβέρνηση αρνείται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ