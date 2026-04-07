Κόντρα στο ρεύμα το Χρηματιστήριο, με ώθηση από Allwyn και Alpha Bank

H ανάπαυλα τεσσάρων ημερών, λόγω του Πάσχα των Καθολικών, έδωσε δύναμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που επανήλθε δυναμικά στη συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης (7/4) και κατέγραψε σημαντικά κέρδη 1,25%, επιστρέφοντας στις 2.144,71 μονάδες.

Το διεθνές κλίμα δεν ήταν ευνοϊκό, αλλά το Χρηματιστήριο Αθηνών είχε αρκετές καλές «δικές του» ειδήσεις για να βασιστεί.

Σημαντικότερη ασφαλώς η ανακοίνωση της Alpha Bank για την απόκτηση του 69,1% της Alpha Trust, που είχε διψήφια άνοδο με άλμα 13,68%.

Την ίδια ώρα συνεχίστηκε το ράλι της Allwyn (+4,12%) με φόντο την αποκοπή του μερίσματος €0,8 ανά μετοχή.

Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Quest, μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Μεγάλη Δευτέρα.

Παρά τις δυσμενείς διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι θετική τόσο σε επιχειρηματικό (αποτελέσματα έτους, νέες συμφωνίες και συνεργασίες, ΑΜΚ με άνετη υπερκάλυψη κα) όσο και σε θεσμικό επίπεδο με την αναβάθμιση από τον MSCI (από Μάιο 2027) σε συνδυασμό με το άνοιγμα μέσω Euronext.

Βραχυπρόθεσμα η αγορά επηρεάζεται σχεδόν αποκλειστικά από τα επείγοντα (γεωπολιτικά, τιμές πετρελαίου, επιτόκια, πιέσεις στις αγορές ομολόγων κα), αλλά όπως έχει αποδειχτεί σε όλες τις σύγχρονες κρίσεις σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και η δική μας αγορά θα ασχοληθεί με τα σημαντικά που δεν είναι άλλα από την ανθεκτικότητα των δημοσιονομικών μεγεθών, την πορεία των επιχειρηματικών κερδών και την ορατότητα των ελληνικών μετοχών από πολύ μεγαλύτερο επενδυτικό κοινό.

Ο μόνος ουσιαστικός κίνδυνος για τις ελληνικές μετοχές εστιάζεται στη νέα πραγματικότητα που εμπεριέχει η αναβάθμιση και οι εταιρίες θα πρέπει να είναι μεταξύ άλλων προετοιμασμένες και για επιθετικές κινήσεις από short oriented funds που όταν θεωρούν ότι υπάρχει περιθώριο κινούνται χωρίς συναίσθημα και θυμικό παρά μόνο με γνώμονα το κέρδος. Ακόμα και αν αυτό προέρχεται από τον πόνο των άλλων.