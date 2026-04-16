ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Ο Απρίλιος έχει ήδη καλύψει όλες σχεδόν τις ζημιές του Μαρτίου
Σχόλια Αγοράς
10:33 - 16 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Ο Απρίλιος έχει ήδη καλύψει όλες σχεδόν τις ζημιές του Μαρτίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η συσσώρευση του ΧΑ στα υψηλά του Απριλίου (ΓΔ 2289 +0.2%) επανάφεραν την χαμένη αισιοδοξία στην αγορά συνεπικουρούμενη και από τα νέα ρεκόρ στη Wall Street (Nasdaq 11 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις). Ο εξαιρετικός – έως σήμερα – Απρίλιος έχει καλύψει όλες σχεδόν τις ζημιές του Μαρτίου με την απόδοση από την αρχή του χρόνου στο +8%.

ΔΕΗ, CENER, ΑΡΑΙΓ και ALWN πήραν χθες την σκυτάλη των αγοραστών με μεικτή εικόνα στις τράπεζες (3 ανοδικές / 3 καθοδικές) και καθαρά πτωτικά τα διυλιστήρια (ΜΟΗ & ΕΛΠΕ) κυρίως εξαιτίας των ανησυχιών για τα φορτία πετρελαίου μετά τις 20/4 σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν υπό το γνωστό ιδιότυπο καθεστώς.

BYLOT, ΦΡΛΚ και ΙΝΤΚΑ ξεχώρισαν στην μεσαία σε μια συνεδρίαση πάντως χαμηλότερου συγκριτικά τζίρου (χθες 287 εκ. μέσος όρος έτους στα 370 εκ.) και μικρότερων διακυμάνσεων.

Τα βλέμματα πάντα στις εξελίξεις γύρω από την ΜΑ, με τα μακροοικονομικά εγχώρια νέα με πολλαπλές αναγνώσεις, από την μια με την αύξηση του πληθωρισμού στο 3,9% και από την άλλη με την συνεχιζόμενη υπέρ επίτευξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το πρωτογενές πλεόνασμα στο τρίμηνο στα 4,4 δις και καθαρό πλεόνασμα 1,5 δις.

Τα παραπάνω θετικά νέα δίνουν την δυνατότητα σε οίκους του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ να τονίσουν την συγκριτική βελτίωση των δεικτών χρέους της χώρας τόσο έναντι των ανεπτυγμένων αγορών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέποντας ότι το 2031 ο δείκτης Χρέους/ΑΕΠ να πέφτει στο 111% (από 145%), σε εντελώς αντίθετη τροχιά από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ.

Σε επίπεδο εκθέσεων/προτάσεων η Eurobank Equities εξακολουθεί να προτείνει αγορά στις ελληνικές τράπεζες ενώ και η Santander ανεβάζει ακόμα περισσότερο την τιμή στόχο για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Σε τεχνικό επίπεδο η ετήσια αντίσταση των 2330 μονάδων πλησιάζει τάχιστα (<2%) ενώ η στήριξη έχει απομακρυνθεί αρκετά (στις 2110 μονάδες).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον αστερισμό των εξορύξεων η Ελλάδα: H υψηλή απόδοση, το χρονοδιάγραμμα και το ρίσκο

Το Ιράν έχει έναν επείγοντα λόγο να διαπραγματευτεί: Την κατεστραμμένη του οικονομία
Ειδήσεις

Το Ιράν έχει έναν επείγοντα λόγο να διαπραγματευτεί: Την κατεστραμμένη του οικονομία

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με ώθηση από τη Wall Street
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές με ώθηση από τη Wall Street

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Στοχοποιεί με ψέματα την Ευρωπαία Εισαγγελέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις προς ανοδική ή πτωτική κατεύθυνση του ΓΔ

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.
Αναλύσεις

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών
Ανακοινώσεις

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/07/2026 - 15:46

ΥΠΑ: Ορκίστηκαν 45 νέοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Πολιτική
21/07/2026 - 15:45

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ βαφτίζει «Πανεπιστήμια» τα κερδοσκοπικά κολλέγια και η ΕΛΑΣ το αποδέχεται  

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 15:41

ΟΠΤΙΜΑ: Στα €222,5 εκατ. ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2025

Εργασιακά
21/07/2026 - 15:36

Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Ναυτιλία
21/07/2026 - 15:36

Διπλή διάκριση για την ΟΛΠ Α.Ε. στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Οικονομία
21/07/2026 - 15:31

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:18

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
21/07/2026 - 15:10

Μειώνεται το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, αλλά διατηρεί την πρωτιά στην ΕΕ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:02

Χούθι: Προειδοποίηση στις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας

Πολιτική
21/07/2026 - 14:55

Κατρίνης από Έβρο: Δεν διαπραγματευόμαστε ποτέ και πουθενά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 14:53

Απονομή 64 νέων Υποτροφιών από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 14:43

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Ανεμοδείκτης
21/07/2026 - 14:33

Το ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού πάει περίπατο, έρχονται εκλογές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ