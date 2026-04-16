Χρηματιστήριο: Ο Απρίλιος έχει ήδη καλύψει όλες σχεδόν τις ζημιές του Μαρτίου

Η συσσώρευση του ΧΑ στα υψηλά του Απριλίου (ΓΔ 2289 +0.2%) επανάφεραν την χαμένη αισιοδοξία στην αγορά συνεπικουρούμενη και από τα νέα ρεκόρ στη Wall Street (Nasdaq 11 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις). Ο εξαιρετικός – έως σήμερα – Απρίλιος έχει καλύψει όλες σχεδόν τις ζημιές του Μαρτίου με την απόδοση από την αρχή του χρόνου στο +8%.

ΔΕΗ, CENER, ΑΡΑΙΓ και ALWN πήραν χθες την σκυτάλη των αγοραστών με μεικτή εικόνα στις τράπεζες (3 ανοδικές / 3 καθοδικές) και καθαρά πτωτικά τα διυλιστήρια (ΜΟΗ & ΕΛΠΕ) κυρίως εξαιτίας των ανησυχιών για τα φορτία πετρελαίου μετά τις 20/4 σε περίπτωση που τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν υπό το γνωστό ιδιότυπο καθεστώς.

BYLOT, ΦΡΛΚ και ΙΝΤΚΑ ξεχώρισαν στην μεσαία σε μια συνεδρίαση πάντως χαμηλότερου συγκριτικά τζίρου (χθες 287 εκ. μέσος όρος έτους στα 370 εκ.) και μικρότερων διακυμάνσεων.

Τα βλέμματα πάντα στις εξελίξεις γύρω από την ΜΑ, με τα μακροοικονομικά εγχώρια νέα με πολλαπλές αναγνώσεις, από την μια με την αύξηση του πληθωρισμού στο 3,9% και από την άλλη με την συνεχιζόμενη υπέρ επίτευξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το πρωτογενές πλεόνασμα στο τρίμηνο στα 4,4 δις και καθαρό πλεόνασμα 1,5 δις.

Τα παραπάνω θετικά νέα δίνουν την δυνατότητα σε οίκους του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ να τονίσουν την συγκριτική βελτίωση των δεικτών χρέους της χώρας τόσο έναντι των ανεπτυγμένων αγορών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέποντας ότι το 2031 ο δείκτης Χρέους/ΑΕΠ να πέφτει στο 111% (από 145%), σε εντελώς αντίθετη τροχιά από τον αντίστοιχο των ΗΠΑ.

Σε επίπεδο εκθέσεων/προτάσεων η Eurobank Equities εξακολουθεί να προτείνει αγορά στις ελληνικές τράπεζες ενώ και η Santander ανεβάζει ακόμα περισσότερο την τιμή στόχο για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ.

Σε τεχνικό επίπεδο η ετήσια αντίσταση των 2330 μονάδων πλησιάζει τάχιστα (<2%) ενώ η στήριξη έχει απομακρυνθεί αρκετά (στις 2110 μονάδες).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης