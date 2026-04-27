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Χρηματιστήριο: «Βαρόμετρο» οι 2224 μονάδες με κρίσιμη μεταβλητή το ενεργειακό κόστος
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09:39 - 27 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: «Βαρόμετρο» οι 2224 μονάδες με κρίσιμη μεταβλητή το ενεργειακό κόστος

Reporter.gr Newsroom
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Κλείνοντας δύο μήνες από την έναρξη του νέου πολέμου στην Μέση Ανατολή, παραμένουν οι αβεβαιότητες αναφορικά με την πιθανότητα εξεύρεσης λύσης  ή/και μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το μόνο σίγουρο ότι και οι δύο πλευρές – η κάθε μία για διαφορετικούς λόγους – επιθυμούν τον απεγκλωβισμό από την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.  

Οι επιπτώσεις πάντως του δίμηνου πολέμου έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στο ενεργειακό κόστος και στην εφοδιαστική αλυσίδα με το δεδομένο ότι στην ευρύτερη περιοχή παράγεται αλλά και διακινείται πάνω από το 20% του πετρελαίου παγκοσμίως.

Η μείωση της ανάπτυξης, η αύξηση του κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, οι σκέψεις για αυξήσεις επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, η μείωση της κατανάλωσης και των ταξιδιών είναι λίγα μόνο από τα προβλήματα που έχει φέρει η νέα ανάφλεξη στην ΜΑ.

Στο εγχώριο σκηνικό παρά την δημοσιονομική υπεροχή σε επίπεδο πλεονασμάτων, η παράταση της σύγκρουσης θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ΑΕΠ της χώρας (από -0,2% έως -0,5%) και θα απαιτηθούν νέες κρατικές παρεμβάσεις τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις.

Βασικό ζητούμενο οι τουριστικές ροές προς την χώρα με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένες κρατήσεις 5-8% σε σχέση με τα περυσινά ρεκόρ (θυμίζουμε ότι τα τουριστικά έσοδα ξεπέρασαν το 2025 τα 23 δις ευρώ).

Στο Euronext Athens (ΕΑ) η εβδομάδα που πέρασε είχε καθαρά πτωτικό χαρακτήρα, με τον ΓΔ -3.8% επηρεαζόμενο κυρίως από την πτώση του τραπεζικού δείκτη (ΔΤΡ -5.8%) που παρέσυρε και τον αντίστοιχο της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE -4.3%).

Φωτεινή εξαίρεση ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM +1.6% ο οποίος εντυπωσίασε για 3η συνεχόμενη εβδομάδα, καταγράφοντας έναν από τους καλύτερους μήνες της τελευταίας διετίας (μηνιαία απόδοση FTSEM +11.8%).

Σε τεχνικό επίπεδο, ο ΓΔ κινείται στο μέσον του εύρους διακύμανσης του έτους (2000-2400 μονάδες) με το κλείσιμο της Παρασκευής (2220) να συνοδεύεται από την είδηση του μήνα – αν όχι και ολόκληρου του χρόνου – από την ΔΕΗ για θηριώδη για τα δεδομένα της αγοράς ΑΜΚ ύψους 4 δισ. που θα χρηματοδοτήσει εν μέρει το νέο επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας που θα φτάσει στα 24 δισ..

Η συγκεκριμένη κίνηση, η οποία μάλιστα δείχνει σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένη εφόσον τόσο το Δημόσιο (κατέχει το 33,4%) με 1,3 δισ. όσο και το γνωστό fund CVC που δήλωσε την πρόθεσή του να καλύψει μέρος της ΑΜΚ με 1,2 δισ., στην περίπτωση επιτυχούς κατάληξης θα καταστήσει την εισηγμένη ως έναν από τους μεγαλύτερους καθετοποιημένους ενεργειακούς παίχτες στην Ευρώπη με σημείο καμπής την ανάπτυξη τεράστιου data center στην Κοζάνη σε συμφωνία / συνεπένδυση με έναν από τους γνωστούς hyperscalers.

Για να γίνει κατανοητό το πόσο think big κινείται η διοίκηση της ΔΕΗ, εάν το επενδυτικό πλάνο ολοκληρωθεί χωρίς αποκλίσεις, η εισηγμένη το 2030 θα καταγράψει ebitda ύψους 4,6 δισ. όταν με βάση τα δημοσιοποιημένα επενδυτικά πλάνα των εταιριών του FTSE η αμέσως επόμενη σε μεγέθη εισηγμένη θα έχει λίγο παραπάνω από τα μισά. Σε επίπεδο κερδοφορίας δε οι προβλέψεις για κέρδη 1,6 δισ. θα συγκρίνονται μόνο με αυτά των τραπεζών ενώ θα υπερβαίνουν την κεφαλαιοποίηση της εταιρίας που είχε προ 5ετίας.

Στα θετικά στοιχεία του ΕΑ συγκαταλέγουμε την ολοκλήρωση δύο ακόμα επιτυχημένων ΑΜΚ (CREDIA & YKNOT), ενώ την τρέχουσα εβδομάδα ολοκληρώνονται οι ανακοινώσεις μεγεθών έτους 2025 για τις εταιρίες του FTSE (που έως τώρα δείχνουν βελτιωμένα μεγέθη +4% σε όρους εσόδων και κερδών) ενώ μετά τον ΣΑΡ εκκινούν και οι ανακοινώσεις μεγεθών Α τριμήνου 2026 για τις συστημικές τράπεζες.

Το κλείσιμο του ΓΔ πάνω στα όρια της πρώτης μηνιαίας αντίστασης (2224 μονάδες) αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για όλους τους ενδιαφερόμενους (long, short) με κρίσιμη συνθήκη την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και κατ’ επέκταση την εξομάλυνση των επενδυτικών σχεδίων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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