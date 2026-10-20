ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΒ Βασιλόπουλος και WWF Ελλάς: Έξι χρόνια δράσης με μείωση 22% στη σπατάλη τροφίμων
Demo
20:35 - 20 Οκτ 2026

ΑΒ Βασιλόπουλος και WWF Ελλάς: Έξι χρόνια δράσης με μείωση 22% στη σπατάλη τροφίμων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Πάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο στην Ελλάδα, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης σε σπατάλη τροφίμων. Και φυσικά δεν είναι μόνο η χώρα μας. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μία από τις σημαντικές προκλήσεις για τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παγκοσμίως, με την αντιμετώπισή της να απαιτεί συστηματική προσπάθεια, σωστό σχεδιασμό και αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των νοικοκυριών, αλλά φυσικά και των επιχειρήσεων.

Στον τομέα του οργανωμένου λιανεμπορίου, η πρόκληση ξεκινά από τη διαχείριση των αποθεμάτων και την πρόβλεψη της ζήτησης και φτάνει έως την αξιοποίηση των τροφίμων που μπορούν να προσφερθούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΑΒ Βασιλόπουλος, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς υλοποιεί από το 2019 παρεμβάσεις για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων στις αποθήκες και στα καταστήματά της. Ο απολογισμός της περιόδου 2019–2025 αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της οργανωμένης διαχείρισης των τροφίμων.

Μείωση 22% στη σπατάλη τροφίμων

Τα αποτελέσματα της εξαετούς προσπάθειας καταγράφουν μετρήσιμη πρόοδο. Συγκεκριμένα, η σπατάλη τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος, δηλαδή στα καταστήματα και στις αποθήκες της, μειώθηκε κατά 22% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», οι δωρεές αυξήθηκαν κατά 111% έναντι του 2019, ενώ κατά την εξαετία που καλύπτει ο απολογισμός προσφέρθηκαν περισσότερα από 68 εκατομμύρια γεύματα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις: από τη μία πλευρά, τον περιορισμό των απωλειών πριν τα τρόφιμα καταλήξουν στα απορρίμματα και, από την άλλη, την ενίσχυση της αξιοποίησης τροφίμων που μπορούν να προσφερθούν μέσω οργανωμένων δωρεών.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την κοινωνική αλληλεγγύη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να περιορίζονται οι απώλειες και, παράλληλα, να αξιοποιούνται τρόφιμα που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες.

Η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή λειτουργία

Πίσω από τη μείωση της σπατάλης βρίσκονται πρακτικές που ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Κεντρικό ρόλο έχει το αυτοματοποιημένο σύστημα πρόβλεψης και αναπλήρωσης παραγγελιών, το οποίο εφαρμόζεται στο σύνολο των εταιρικών καταστημάτων. Στόχος είναι η καλύτερη διαθεσιμότητα των προϊόντων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Ταυτόχρονα, έχει καθοριστεί στόχος μείωσης των καταστροφών τροφίμων ανά κατάστημα, με τις απώλειες να παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση τόσο στα καταστήματα όσο και στις αποθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση της σπατάλης αποκτά συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης και εντάσσεται σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης.

Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων. Μέσα από προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδεύσεις εντός των καταστημάτων, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τις πρακτικές που συμβάλλουν στον περιορισμό των απωλειών. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει ότι η μείωση της σπατάλης δεν εξαρτάται από μία μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά από τον συνδυασμό τεχνολογίας, οργάνωσης και ανθρώπινης συμμετοχής.

Επόμενος στόχος: Μείωση της σπατάλης κατά 50% έως το 2030

Ο απολογισμός της περιόδου 2019–2025 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τη συνέχεια της συνεργασίας ΑΒ Βασιλόπουλος και WWF Ελλάς. Η νέα φάση της συνεργασίας θέτει ως στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2030.

Η επόμενη περίοδος καλείται να αξιοποιήσει την εμπειρία των προηγούμενων ετών, ενισχύοντας τις πρακτικές πρόληψης και την καθημερινή παρακολούθηση των απωλειών. Το ζητούμενο είναι η μείωση της σπατάλης να αποτελεί σταθερό μέρος της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι μια αποσπασματική δράση.

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς, η εξαετία 2019–2025 καταγράφει ήδη απτά αποτελέσματα. Το επόμενο στοίχημα είναι η συνέχιση αυτής της πορείας, με ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο έως το τέλος της δεκαετίας: λιγότερα τρόφιμα να χάνονται και περισσότερα να αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Costa Navarino: Πώς η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία της εστίασης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Costa Navarino: Πώς η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπορεί να ενισχύσει την κερδοφορία της εστίασης

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα
Ειδήσεις

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα
Οικονομία

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

«Συναγερμός» στην αγορά για τρόφιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες - Αυξήσεις 7%-12% στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία

«Συναγερμός» στην αγορά για τρόφιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες - Αυξήσεις 7%-12% στα σούπερ μάρκετ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
20/10/2026 - 21:45

Πώς μια απλή βόλτα με το ποδήλατο διώχνει το άγχος και δυναμώνει την καρδιά

Πολιτική
20/10/2026 - 21:12

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

Πολιτική
20/10/2026 - 20:54

Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο

Πολιτική
20/10/2026 - 20:30

Γερουλάνος: Ακόμη ένας… αμέριμνος προϋπολογισμός - Η ελληνική οικονομία σε κατάσταση «Βιλαμπάχο»

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 20:17

Intracom: Αγορά 226.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Οριακές απώλειες παρά την πτώση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 19:59

ΣΕΛΠΕ – RNDU: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν

Πολιτική
20/10/2026 - 19:52

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Σαμαρά κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Πολιτική
20/10/2026 - 19:19

ΥΠΕΞ: Άκυρο το τουρκολυβικό μνημόνιο - Θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

Ειδήσεις
20/10/2026 - 19:05

Βόρεια Κορέα: Φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τις φήμες για τον θάνατό του

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:46

Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

Ανακοινώσεις
20/10/2026 - 18:41

Briq Properties: Αύξηση 18% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 18:29

Revolut για διακοπή λειτουργίας: Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:17

Reuters/Ipsos: Το ένα τρίτο των Αμερικανών πολιτών είναι υπέρ δεύτερης απόπειρας εκτέλεσης μετά από αποτυχία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/10/2026 - 18:16

Volkswagen ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness και σχεδόν 100.000 χιλιόμετρα αξιοπιστίας

Πολιτική
20/10/2026 - 18:12

Μητσοτάκης – Maria Leptin: Κατά 55% αυξήθηκαν οι δαπάνες της έρευνας και ανάπτυξης από το 2019

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 18:05

TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 17:51

Γαλλία: Ο Λεκορνί βγάζει το στρατό στις διαδηλώσεις και προειδοποιεί για οργανωμένη βία

Περιβάλλον
20/10/2026 - 17:51

Η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί με μη αναστρέψιμες αλλαγές κρίσιμα οικοσυστήματα της Γης

Σχόλια Αγοράς
20/10/2026 - 17:41

ΧΑ: Οι αγοραστές επέστρεψαν στο φίνις – Κλείσιμο στις 2.610 μονάδες παρά τις πιέσεις

Οικονομία
20/10/2026 - 17:41

Πόθεν Έσχες 2026: Έως τις 3 Νοεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων

Εκλογές ΗΠΑ
20/10/2026 - 17:28

Ενδιάμεσες Εκλογές: Πώς ο ανασχεδιασμός των περιφερειών κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:20

VG Holding (Γρηγόρης, MAILO'S): Αύξηση πωλήσεων 8,7% στα €115,1 εκατ. το 2025

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:18

Amazon: Πάνω από 300.000 εποχικές προσλήψεις στις ΗΠΑ ενόψει εορτών - Πρόβλεψη για πωλήσεις $1 τρισ.

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 17:05

Fourlis: Στοίχημα για τζίρο 800 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη έως 45 εκατ. ευρώ το 2029

Πολιτική
20/10/2026 - 17:04

Φαραντούρης: Η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου δείχνει έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της κυβέρνησης

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 17:02

Wall: Νέο sell-off στις μετοχές AI – Πιέσεις στον Nasdaq, βουτιά 30% για την Elice

Πολιτική
20/10/2026 - 16:57

ΠΑΣΟΚ: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ «καρφώνει» την κυβέρνηση για το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών

Ναυτιλία
20/10/2026 - 16:57

Capital Maritime Finance: Ιστορική χρηματιστηριακή πρεμιέρα με επενδύσεις $1,8 δισ. και στόλο 36 πλοίων

Ειδήσεις
20/10/2026 - 16:45

«Συμμαχία της Μέκκας»: Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με Πακιστάν και Σαουδική Αραβία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ