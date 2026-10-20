ΑΒ Βασιλόπουλος και WWF Ελλάς: Έξι χρόνια δράσης με μείωση 22% στη σπατάλη τροφίμων

Πάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε χρόνο στην Ελλάδα, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης σε σπατάλη τροφίμων. Και φυσικά δεν είναι μόνο η χώρα μας. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί μία από τις σημαντικές προκλήσεις για τη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παγκοσμίως, με την αντιμετώπισή της να απαιτεί συστηματική προσπάθεια, σωστό σχεδιασμό και αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία των νοικοκυριών, αλλά φυσικά και των επιχειρήσεων.

Στον τομέα του οργανωμένου λιανεμπορίου, η πρόκληση ξεκινά από τη διαχείριση των αποθεμάτων και την πρόβλεψη της ζήτησης και φτάνει έως την αξιοποίηση των τροφίμων που μπορούν να προσφερθούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΑΒ Βασιλόπουλος, σε συνεργασία με το WWF Ελλάς υλοποιεί από το 2019 παρεμβάσεις για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων στις αποθήκες και στα καταστήματά της. Ο απολογισμός της περιόδου 2019–2025 αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της πρόληψης, της εκπαίδευσης και της οργανωμένης διαχείρισης των τροφίμων.

Μείωση 22% στη σπατάλη τροφίμων

Τα αποτελέσματα της εξαετούς προσπάθειας καταγράφουν μετρήσιμη πρόοδο. Συγκεκριμένα, η σπατάλη τροφίμων στις εγκαταστάσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος, δηλαδή στα καταστήματα και στις αποθήκες της, μειώθηκε κατά 22% σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.

Παράλληλα, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Μέσω του προγράμματος «Τρόφιμα Αγάπης», οι δωρεές αυξήθηκαν κατά 111% έναντι του 2019, ενώ κατά την εξαετία που καλύπτει ο απολογισμός προσφέρθηκαν περισσότερα από 68 εκατομμύρια γεύματα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις: από τη μία πλευρά, τον περιορισμό των απωλειών πριν τα τρόφιμα καταλήξουν στα απορρίμματα και, από την άλλη, την ενίσχυση της αξιοποίησης τροφίμων που μπορούν να προσφερθούν μέσω οργανωμένων δωρεών.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδέει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την κοινωνική αλληλεγγύη, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη να περιορίζονται οι απώλειες και, παράλληλα, να αξιοποιούνται τρόφιμα που μπορούν να καλύψουν πραγματικές ανάγκες.

Η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή λειτουργία

Πίσω από τη μείωση της σπατάλης βρίσκονται πρακτικές που ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Κεντρικό ρόλο έχει το αυτοματοποιημένο σύστημα πρόβλεψης και αναπλήρωσης παραγγελιών, το οποίο εφαρμόζεται στο σύνολο των εταιρικών καταστημάτων. Στόχος είναι η καλύτερη διαθεσιμότητα των προϊόντων και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων.

Ταυτόχρονα, έχει καθοριστεί στόχος μείωσης των καταστροφών τροφίμων ανά κατάστημα, με τις απώλειες να παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση τόσο στα καταστήματα όσο και στις αποθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση της σπατάλης αποκτά συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης και εντάσσεται σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης.

Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή των εργαζομένων. Μέσα από προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδεύσεις εντός των καταστημάτων, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τις πρακτικές που συμβάλλουν στον περιορισμό των απωλειών. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει ότι η μείωση της σπατάλης δεν εξαρτάται από μία μεμονωμένη παρέμβαση, αλλά από τον συνδυασμό τεχνολογίας, οργάνωσης και ανθρώπινης συμμετοχής.

Επόμενος στόχος: Μείωση της σπατάλης κατά 50% έως το 2030

Ο απολογισμός της περιόδου 2019–2025 αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τη συνέχεια της συνεργασίας ΑΒ Βασιλόπουλος και WWF Ελλάς. Η νέα φάση της συνεργασίας θέτει ως στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2030.

Η επόμενη περίοδος καλείται να αξιοποιήσει την εμπειρία των προηγούμενων ετών, ενισχύοντας τις πρακτικές πρόληψης και την καθημερινή παρακολούθηση των απωλειών. Το ζητούμενο είναι η μείωση της σπατάλης να αποτελεί σταθερό μέρος της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι μια αποσπασματική δράση.

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς, η εξαετία 2019–2025 καταγράφει ήδη απτά αποτελέσματα. Το επόμενο στοίχημα είναι η συνέχιση αυτής της πορείας, με ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο έως το τέλος της δεκαετίας: λιγότερα τρόφιμα να χάνονται και περισσότερα να αξιοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.