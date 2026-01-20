Επικρατούν οι πωλητές στην αγορά crypto: Έχασε τα $91.000 το Bitcoin – Βαθύ «κόκκινο» στα alts

Μικρή μεταβολή παρουσιάζει η εικόνα στις αγορές σε σχέση με την αρχή της εβδομάδας, καθώς συνεχίζουν να επικρατούν οι πτωτικές τάσεις.

Έτσι, το Bitcoin και τα alts μεγάλης κεφαλαιοποίησης κινούνται καθοδικά και σήμερα (20/1), ακολουθώντας τα futures του Nasdaq 100, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου ΕΕ–ΗΠΑ και η ένταση γύρω από τη Γροιλανδία επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα και εντείνουν τις γεωπολιτικές ανησυχίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάκαμψη του Bitcoin από την περασμένη εβδομάδα – οπότε και είχε βγάλει αντίδραση με άνοδο περίπου 8.000 δολαρίων – έχει εξαλειφθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Ενδεικτικό αυτού πως το Bitcoin υποχώρησε νωρίτερα σήμερα κάτω από τα 91.000 δολάρια, αγγίζοντας χαμηλά εβδομάδας. Μάλιστα, παρά την προσωρινή ενδοσυνεδριακή του απόπειρα να ανέβει, η διόρθωση δεν μπόρεσε τελικά να ανακοπεί.

Μεγάλο ρόλο στη δυναμική που διαμορφώνεται παίζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και η επικείμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ. Πέραν αυτών, όμως, οι επενδυτές έχουν το βλέμμα τους στραμμένο και στις εξελίξεις γύρω από τη Fed, περιμένοντας την απόφαση του Τραμπ για τον νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι πιθανό ο Αμερικανός πρόεδρος να ανακοινώσει την απόφασή του ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

«Μεγάλο μέρος της έντασης προέρχεται από τον πολιτικό θόρυβο, συμπεριλαμβανομένου του καταιγισμού ειδήσεων από τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με πιθανή στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα στις αρχές του 2026, απειλές για δασμούς προς την Ευρώπη και το Ιράν, καθώς και ανανεωμένες προσπάθειες αντικατάστασης του προέδρου της Fed, Πάουελ», δήλωσε ο Εμίρ Ιμπραήμ, αναλυτής της εταιρείας συναλλαγών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Zerocap.

«Μία ενδεχόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου εις βάρος του Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα γύρω από την εμπορική πολιτική, τις υποχρεώσεις επιστροφών και τις προσδοκίες για το έλλειμμα», προσέθεσε ο ίδιος.

Bitcoin Options: Πώς οι Market Makers ενισχύουν τη μεταβλητότητα

Εν τω μεταξύ, στην αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης (options) του Bitcoin, οι market makers προσαρμόζουν συνεχώς τις θέσεις τους, ώστε να διατηρούν ουδέτερη τη συνολική τους έκθεση στις διακυμάνσεις της τιμής. Για τον σκοπό αυτό, αγοράζουν Bitcoin όταν η τιμή ανεβαίνει και πωλούν όταν υποχωρεί, μια πρακτική που αποσκοπεί αποκλειστικά στην αντιστάθμιση κινδύνου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κερδίζουν από το bid-ask spread, αρκεί η έκθεσή τους στις κινήσεις της αγοράς να παραμένει διαρκώς ελεγχόμενη.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται gamma exposure hedging και αφορά τη διαχείριση της μεταβολής της έκθεσης των market makers καθώς αλλάζει η τιμή του Bitcoin.

Σύμφωνα με στοιχεία της Deribit, οι market makers εμφανίζουν αυτή την περίοδο κυρίως αρνητική gamma στο εύρος τιμών από 86.000 έως 95.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται όσο η τιμή μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα οι κινήσεις αντιστάθμισης να ενισχύουν την άνοδο, όταν η αγορά ανεβαίνει και την πτώση όταν υποχωρεί, αυξάνοντας τη μεταβλητότητα. Παρόμοιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στην αγορά options του S&P 500 τον περασμένο Οκτώβριο.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι και ότι στις παραδοσιακές αγορές, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έχει φτάσει σε υψηλό τεσσάρων μηνών, στο 4,37%, μαζί με ένα ασθενέστερο δολάριο και πτωτικά futures μετοχών, γεγονός που υποδηλώνει μια γενικευμένη αδυναμία των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin δυσκολεύεται και σήμερα, με την τιμή του να «παίζει» στα 90.780,50 δολάρια με απώλειες της τάξης του 2,44%. Η κεφαλαιοποίησή του έχει πέσει στα 1,82 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει υψηλή, στο 57,5%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Την ίδια ώρα, τα altcoins βρίσκονται ξανά σε βαθύ «κόκκινο» για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το Ethereum, που διαπραγματευόταν πάνω από τα 3.300 δολάρια το βράδυ της Κυριακής (18/1), έχει υποχωρήσει κάτω από τα 3.100 δολάρια και ειδικότερα κινείται στα 3.082,80 δολάρια με χασούρα 4,16%.

Παράλληλα, το Solana «παίζει» στα 128,65 δολάρια με απώλειες 3,74%, ενώ το XRP έχασε την καθοριστική στήριξη των 2,00 δολαρίων και με απώλειες 2,52% κινείται πλέον στο 1,92 δολάριο.

Εν τω μεταξύ, το BNB βρίσκεται πέριξ των 908,35 δολαρίων με -2,19%, ενώ το Monero που χθες ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας, κάνει «βουτιά» μεγαλύτερη του 12,10% στα 550,04 δολάρια.

Με ήπιες απώλειες κινείται το Litecoin που «παίζει» στα 69,40 δολάρια (-0,86%), ενώ σχεδόν αμετάβλητο (με -0,01%) είναι το Shiba Inu στο 0,000007843 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά ακόμη 80 δισ. δολάρια και διαμορφώνεται στα 3,160 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.